زلزال يضرب بنجلاديش بقوة 4.8 ريختر

ضرب بنجلاديش، اليوم الجمعة، زلزال بلغت شدته 4.8 درجة على مقياس ريختر، دون وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

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كان مركز الزلزال على عمق 70 كيلومترًا، وأن السكان في شمال شرقى الهند والبنغال شعروا بالزلزال، حسبما ذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية.

زلزال يضرب تونغا بقوة 7.2 درجة:



أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالًا قوته 7.2 درجة، ضرب منطقة بالقرب من تونغا، جنوب المحيط الهادئ، اليوم الجمعة، بالتوقيت المحلي، وفق روسيا اليوم.

قالت الهيئة: "إن مركز الزلزال على بعد نحو 280 كيلومترًا إلى الجنوب الغربي من تونغا، وعلى عمق 167.4 كيلومتر".

وأفاد نظام التحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) في الولايات المتحدة بعدم وجود خطر من حدوث تسونامي على الساحل الغربي للولايات المتحدة، أو كولومبيا البريطانية، أو ألاسكا في أعقاب الزلزال.

قال مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي أيضًا، إنه لا يوجد خطر من حدوث تسونامي في أستراليا.

كان المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلزال ذكر في بادئ الأمر، أن قوة الزلزال الذي وقع قرب المناطق الجنوبية من جزر فيغي بلغت 7 درجات.