الخميس 22 يونيو 2023
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سامي صبري
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

وزارة الداخلية تتابع أحوال بعثة حجاج القرعة (تفاصيل)

وزارة الداخلية تتابع
وزارة الداخلية تتابع أحوال بعثة حجاج القرعة

أكدت وزارة الداخلية أن بعثة الحج تابعت أحوال حجاج القرعة بفنادق الإقامة بالمدينة المنورة ومعرفة احتياجاتهم أثناء فترة الإقامة بهدف توفير أقصى درجات الراحة لهم، ويأتي ذلك فى إطار اهتمام الوزارة ورعايتها لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1444هـ.

 

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من ناحيتهم، أبدى الحجاج سعادتهم بهذا الاهتمام وبمستوى الخدمات المقدمة لهم، وسط حضور من عناصر الشرطة النسائية لمعاونة السيدات من الحجاج في أداء مناسك الحج.

وواصلت بعثة حج القرعة على إقامة الندوات الدينية من خلال عدد من الأئمة والواعظات المرافقين للبعثة لتعريف الحجاج بالمناسك والرد على الأسئلة والاستفسارات وشرح المناسك.

جدير بالذكر أن البعثة تحرص دائمًا على متابعة الحالات المرضية من الحجاج وتلقيهم العلاج بالمستشفيات بالمدينة المنورة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية.

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