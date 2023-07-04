بمهرجان أهداف .. الزمالك يكتسح المقاولون بسداسية ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره فريق المقاولون العرب بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على إستاد القاهرة الدولي في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

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الشوط الأول

بدأ الشوط الأول بضغط كبير من جانب لاعبي الزمالك في محاولة لخطف هدف مبكر في المباراة وذلك خلال الربع ساعة الأولى من أحداث اللقاء.

وفي الدقيقة العاشرة من بداية أحداث الشوط أهدر أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الزمالك فرصة هدف للفريق الأبيض بعدما سدد كرة مرت بجانب القائم الأيمن.

وتقدم الزمالك بالهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 17 سددها اللاعب أحمد سيد زيزو بنجاح، قبل أن يعاود اللاعب ذاته التسجيل ومضاعفة النتيجة عند الدقيقة 39 بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ومن تسديدة قوية أخرى من خارج منطقة الجزاء تمكن سيف الدين الجزيري من التوقيع على ثالث أهداف الأبيض عند الدقيقة 40.

الشوط الثاني

واصل الزمالك تألقه في المباراة وفرض سيطرته منذ بداية أحداث الشوط الثاني ، حيث نجح لاعبي الفارس الأبيض في تسجيل ثلاثة أهداف متتالية ، كانت البداية مع النجم التونسي سيف الدين الجزيري والذي نجح في تسجيل الهدف الرابع بعد صناعة من إبراهيم نداي في الدقيقة 51 .

وبعد دقيقتين سجل شيكابالا الهدف الخامس للفارس الأبيض بمهارة فردية ومن تسديدة قوية لتسكن الشباك في الدقيقة 54 ، ثم ضعاف الجزيري أهدافه مسجلا الهدف السادس والثالث له في اللقاء في المباراة في الدقيقة 56 من عمر اللقاء.

وفي منتصف الشوط الثاني نجح البديل فادي فريد في تسجيل هدف حفظ ماء الوجه للمقاولون العرب في الدقيقة 76 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز العريض يتأهل الفارس الأبيض رسميا إلى دور نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الرياضي ليضرب موعدا مع فريق بيراميدز .



تشكيل الزمالك أمام المقاولون العرب

وخاض الفارس الأبيض مباراة ربع نهائي كأس مصر بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – مصطفى الزناري - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" – سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو "

خط الهجوم: محمود عبد الرازق" شيكابالا" – سيف الجزيري - إبراهيما نداي.

وجاء على دكة البدلاء كل من:

محمد نديم وأحمد محمود وعمرو السيسي ومحمد حسام "بيسو" وعمر جابر و أحمد عبد الرحيم " إيشو" وسامسون أكينولا وعلي ياسر وناصر منسي.