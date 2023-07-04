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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

السعودية تصدر تعليمات جديدة للمواطنين الراغبين في السفر

السعودية
السعودية

أصدرت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، قرارات جديدة للمواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة، إذ دعتهم للتأكد من مدة صلاحية جواز السفر، والمسارعة إلى تجديد أو استخراج جوازات سفر جديدة لهم.

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وأوضحت الجوازات السعودية، أن الحد الأدنى لصلاحية الجواز لا تقل عن 3 أشهر في حال السفر إلى الدول العربية و6 أشهر لبقية الدول.

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وأشارت إلى أن بطاقة سجل الأسرة لا تعد وثيقة سفر.

وأكدت أن من يرغب بالسفر إلى خارج المملكة يحمل جواز سفر ساري الصلاحية أو الهوية الوطنية عند السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية، أن الهوية الوطنية الرقمية عبر منصتي "أبشر" و"توكلنا" لا تخول لصاحبها السفر إلى خارج المملكة.

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