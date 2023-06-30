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الجمعة 30 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الجوازات السعودية تستعد لإنهاء إجراءات مغادرة الحجاج

الحج
الحج

أعلنت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، عن كامل جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1444هـ في مختلف منافذ المملكة الدولية (الجوية والبرية والبحرية) وتسهيل سفرهم.

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وسخرت مديرية الجوازات جميع إمكاناتها البشرية والتقنيات المدعومة بالأنظمة الأمنية الحديثة؛ لتنفيذ هذه المرحلة من خطتها لموسم الحج، وتقديم جميع الخدمات اللازمة لتيسير مغادرة حجاج بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة.


وفي سياق آخر، دعت السفارة السعودية في فرنسا، المواطنين السعوديين الموجودين فيها، إلى مراعاة الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن الاحتجاجات والتظاهرات، واتباع تعليمات السلطات الفرنسية بهذا الخصوص.

وأكدت السفارة السعودية في فرنسا، ضرورة تواصل المواطنين معها؛ لطلب أي مساعدة أو معلومات إضافية، من خلال القنوات التالية: رقم الهاتف (0033156794000)، البريد الإلكتروني ([email protected])، ([email protected])، جوال شؤون السعوديين (0033626238195)، (0033673656324)، الفاكس (0033156794001).
 

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