الجوازات السعودية تحذر من التعامل مع المواقع الاحتيالية والحسابات الوهمية

حذرت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية المستفيدين من الخدمات التي تقدمها من التعامل مع المواقع الاحتيالية أو بعض الحسابات الوهمية والمشبوهة التي تقوم بانتحال اسم القطاع وتدّعي تقديم الخدمات للمستفيدين.

وأكدت “الجوازات السعودية” أن الاستفادة من خدماتها تكون من خلال القنوات الرسمية الخاصة بها لتلقي المعلومات والأخبار فقط، وقد نفت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية وجود أي حساب رسمي لها يقوم بتقديم الخدمات للمستفيدين عبر تطبيق واتساب “WhatsApp”.

ومن جانبها فقد نشرت الجوازات السعودية “إنفوجراف” يوضح الحسابات الرسمية لها على منصات التواصل الاجتماعي مثل: «يوتيوب، وفيسبوك، وتويتر وسناب شات، وانستغرام»، وذلك إلى جانب الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية أو من خلال البريد الإلكتروني، بالاضافة الى حساب “خدمة العملاء” التابع لمديرية الجوازات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

الحسابات الرسمية للجوازات



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