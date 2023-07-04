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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الرئيس السيسي يبحث مع المستشار الألماني تعزيز التعاون بين البلدين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من المستشار الألماني أولاف شولتز، للحديث عن العلاقات الثنائية بين البلدين.

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الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين

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وتناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وألمانيا في جميع المجالات، حيث تم الإعراب عن الارتياح للمستوى الذي وصل إليه التعاون المشترك، وتأكيد الحرص على الاستمرار في تعميق أطر التعاون، لاسيما على الصعيد الاقتصادي والتجاري وما يتعلق بنقل التكنولوجيا والتصنيع المشترك، في ضوء المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في مصر والتي تشارك فيها الشركات الألمانية، حسبما صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى.

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ملتقى شباب المصريين بالكويت يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

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محافظ القاهرة يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 ويؤكد الانجازات التى تحققت نتاج هذه الثورة 

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اتحاد الكرة يهنئ الرئيس السيسي و الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو

 وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق كذلك إلى استعراض تطورات عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتم التوافق على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

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الجريدة الورقية