تعرض 3 أشخاص للاصابة ، إثر حادث تصادم 3 سيارات أعلى الطريق فى المعادى وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق وتم التحفظ على السائقين.

إصابة 3 اشخاص في حادث تصادم 3 سيارات بالمعادي

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق فى المعادى بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم 3 سيارات وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو

كما لقي شخص حتفه ، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان في محافظة الجيزة.

كانت البداية بتلقى نائب مدير المباحث، إخطارًا من رئيس مباحث كرداسة يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفى أعلى محور 26 يوليو.

وفي الوقت ذاته ، انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي يقودها طالب 21 سنة، بدراجة بخارية يقودها شخص 23 سنة، أعلى المحور من الخلف مما أدى إلى انحراف الدراجة البخارية، ومصرع قائدها في الحال، تم نقل الجثمان إلى المستشفى.

وقد تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تأجيل محاكمة 11 متهمًا بـ«خلية الشروق الإرهابية»

وقررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 11 متهمًا بـ«خلية الشروق الإرهابية» إلى جلسة 1 أكتوبر المقبل، لسماع مرافعة النيابة والدفاع.

وفي وقت مسبق ، أحالت النيابة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهم تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض، منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، والانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، كما وجّهت للمتهمين من الـ 9 لـ 11، تهم تلقى تدريبات على تصنيع المتفجرات.

وتكثف الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، بقصد الاستيلاء على أموالهم.

كانت بداية الواقعة ، عقب بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين بمديرية أمن الدقهلية من 8 أشخاص، مقيمين بدائرة المركز، بتضررهم من أحد الأشخاص صاحب محل هواتف محمولة، ومقيم بدائرة المركز لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والإاستيلاء على أموالهم، والتى بلغت إجمالى 2،239،000 مليون جنيه، بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الهواتف المحمولة، مقابل أرباح، إلّا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المستولى عليها.