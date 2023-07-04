بعد 4 أيام من فقدان والدتها.. وفاة الضحية الثانية في حادث التصادم بالشرقية

توفيت فتاة في العقد الثاني من عمرها، أثناء تلقيها العلاج داخل المستشفى، متأثرة بالإصابات التي لحقت بها، نتيجة تعرضها لحادث اصطدام سيارة بطريق السماعنة فاقوس بدائرة مركز فاقوس بالشرقية، وذلك بعد مرور 4 أيام من وفاة والدتها في ذات الحادث، وإصابة 5 أخرين بينهم طفلتين، بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السحجات والكدمات والجروح، وذلك في طريق عودتهم من زيارة أحد أفراد العائلة في ثاني أيام عيد الأضحى.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بشأن ما تبلغ بوقوع حادث تصادم سيارة بعدد من الأشخاص بطريق السماعنة فاقوس بدائرة مركز فاقوس، ما أسفر عن مصرع "ميرفت. ح. م" 45 عاما ربة منزل، ومقيمة شارع الإنتاج بفاقوس، وإصابة نجلتها "أروى. ع" 20 عاما، بكسر بالساق اليمنى واشتباه نزيف بالمخ وكسر بالعمود الفقرى، وكل من: " أمانى. إ. ع" 35 عاما، باشتباه نزيف وجرح بالجبهة، و" نادية. ح. أ" 38 عاما، بكسر بالقدم اليسري، و"روفان. ص" 8 سنوات بكسر بالقدم اليسرى، و" شروق. الـ. إ" 16 عاما بكسر بالحوض وسحجات وكدمات، و"جنى. الـ" 12 عاما، مصابة بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى فاقوس، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، فيما تم تحويل ابنة المتوفاة إلى مستشفى الأحرار التعليمي، والتي توفيت بعد 4 أيام من تلقيها العلاج اللازم.

وبالفحص وعمل التحريات، تبين أنه أثناء قيام شاب يبلغ من العمر 19 عاما، بقيادة سيارة ملاكى بسرعة جنونية وبرفقته صديقيه، اصطدم بالمجني عليهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من التحفظ عليه وعلى السيارة المتسببة فى الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لتولي التحقيقات.