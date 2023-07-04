عاجل
إبراهيم عادل يقود تشكيل منتخب مصر الأولمبي المتوقع أمام غينيا مواجهات عنيفة بالقصف والرصاص في جنين| فيديو رفع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا إلى مستوى السفراء كأس مصر .. غيابات الزمالك في مباراة  المقاولون العرب
الثلاثاء 04 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الصيادلة تنعى وفاة صيدلانية حادث مدينتى وتتابع سير التحقيقات

نقابة الصيادلة
نقابة الصيادلة

 نعت النقابة العامة لصيادلة مصر بخالص الحزن والأسى وفاة الدكتورة بسمة على، إثر حادث فى مدينتى، كما أسفر الحادث عن إصابة زوجها وأبنائها الثلاثة.

txt

الصيادلة تقدم توصيات لإنهاء أزمة التسعيرتين والتأمين الصحى والسلاسل

 وتقدمت النقابة بالعزاء لأسرة الصيدلانية، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بخالص رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

 وأعربت نقابة الصيادلة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لزوج الصيدلانية وأبنائها، مؤكدة حرصها على مساندتهم فى مصابهم الأليم وتقديم الدعم اللازم لهم.

 وأكدت نقابة الصيادلة متابعتها لإجراءات سير التحقيقات مع المتهم فى حادث الاعتداء الغاشم، لسرعة محاكمته.

txt

نقابة الصيادلة تشارك في حفل تخرج دفعة طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

 

مواد متعلقة

الصيادلة تقدم توصيات لإنهاء أزمة التسعيرتين والتأمين الصحى والسلاسل

نقابة الصيادلة تشارك في حفل تخرج دفعة طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

كلية الصيدلة بالفيوم تنظم ندوة "تأهيل شباب الصيادلة لسوق العمل"

الرقابة الصحية تبحث تدريب الصيادلة على معايير الجودة الصادرة عن GAHAR

"الصيادلة "تعلن موعد فتح باب الحجز في قرعة تأشيرة رحلة الحج

نقابة الصيادلة بالفيوم تنظم حفل إفطار جماعى
الجريدة الورقية