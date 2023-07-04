الصيادلة تنعى وفاة صيدلانية حادث مدينتى وتتابع سير التحقيقات

نعت النقابة العامة لصيادلة مصر بخالص الحزن والأسى وفاة الدكتورة بسمة على، إثر حادث فى مدينتى، كما أسفر الحادث عن إصابة زوجها وأبنائها الثلاثة.

وتقدمت النقابة بالعزاء لأسرة الصيدلانية، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بخالص رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

وأعربت نقابة الصيادلة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لزوج الصيدلانية وأبنائها، مؤكدة حرصها على مساندتهم فى مصابهم الأليم وتقديم الدعم اللازم لهم.

وأكدت نقابة الصيادلة متابعتها لإجراءات سير التحقيقات مع المتهم فى حادث الاعتداء الغاشم، لسرعة محاكمته.