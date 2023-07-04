اعتماد مواعيد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل ببني سويف

وافق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على مذكرة مديرية التربية والتعليم التي تقدم بها وكيل وزارة التربية والتعليم بشأن تحديد مواعيد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل والشهادات العامة المحلية للعام الدراسي 2022/2023، والمقرر عقدها في الفترة من 8 يوليو الجاري وحتى 3 أغسطس الشهر المقبل.

وأوضح محمد عبد التواب وكيل الوزارة أنه تم مراعاة أيام الأعياد الدينية والعطلات الرسمية ثورة 23 يوليو وبداية العام الهجري وكذا مواعيد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة والدبلومات عند وضع مواعيد وجداول امتحانات الدور الثاني حيث تعقد امتحانات الصفوف الرابع الخامس والسادس الابتدائي من 22 إلى 26 يوليو الجاري فيما تبدأ امتحانات التعليم المجتمعي للصفوف الأول والثاني والثالث(22 و23 يوليو والصفوف من الرابع والخامس والسادس من 22 إلى 25 يوليو في حين تبدأ امتحانات الدور الثاني للمرحلة الإعدادية العامة والمهنية للصفين الأول والثاني من 22 إلى 26 يوليو والصف الثالث من 29 يوليو وحتى 3 أغسطس.

كما تقرر بدء امتحانات التربية الخاصة للصم: للصفوف السادس والسابع والثامن من 22 إلى 25يوليو والصفين الأول والثاني الإعدادي من 22 إلى 26 يوليو والصف الثالث الاعدادي للصم من 29 يوليو إلى 3 أغسطس والصفين الأول والثاني الثانوي من 22 إلى 26 يوليو بينما تبدأ امتحانات التربية الخاصة نور مكفوفين للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي من 22 إلى 26 يوليو، والصف الثالث الإعدادي من 29 يوليو إلى 3أغسطس والصفين الأول والثاني مكفوفين من 22 إلى 26 يوليو.

وتبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام من 22 إلى 31 يوليو، والصفوف الأول والثاني والثالث نقل دبلوم الخط العربي من 8 إلى 15 يوليو ،والصف الأول نقل دبلوم التخصص في الخط والتذهيب من 8 إلى 19 يوليو فيما تبدأ امتحانات النقل لصفوف التعليم الفني من 8 إلى 16 يوليو الجاري