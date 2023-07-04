محافظ بني سويف والسفير السنغافوري يفتتحان مصنع تصدير النباتات 

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف و دومينيك جوه سفير دولة سنغافورة بمصر، مصنع ديهيدرو لتصنيع وتصدير النبانات الطبية والعطرية، ضمن مجموعة مصانع دهيدر وفوزد، حيث يضم المصنع الجديد 4 خطوط إنتاج في مجال تصنيع وتجفيف النباتات الطبية والعطرية ويستهدف توفير 100 فرصة عمل ،وباستثمارات تصل إلى 50 مليون جنيه بشراكة سنغافورية وسوف يتم تصدير منتجاته لأوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا والشرق الأوسط.

تفقد المحافظ والسفير خطوط ومراحل الإنتاج، واستمعا لشرح عن تفاصيل الإنتاج والعمالة والقيمة المضافة التي سيوفرها المصنع الجديد الذي يضم 4 خطوط، وأنه يمثل اضافة نوعية لهذا المجال الذي تمتلك فيه بني سويف ميزات نسبية لاسيما وأن 40 % من صادرات مصر من النباتات الطبية يأتي من بني سويف، ومؤخرا تمت الموافقة على انشاء منطقة نباتات طبية وعطرية على مساحة تزيد عن 147 فداناً.

وخلال التجول داخل المصنع ناقش المحافظ الأسواق المستهدفة، ونسب المكون المحلي فى المنتج النهائى، ومعايير الجودة وسبل دعم وتطوير هذه الصناعة وتذليل العقبات التى تواجه تقدمها وتعظيم الاستفادة من مقوماتها ومكوناتها ودعم مكانة المحافظة فى هذا الصناعة، مشيرًا إلى حرص الحكومة على توفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، لتوسيع أنشطتها، وضخ استثمارات جديدة في المشروعات التنموية الكبرى في مصر.

وأشار المحافظ إلى أن بني سويف أصبحت فى الفترة الأخيرة تحديداً في آخر 10 سنوات من المحافظات المركزية فى مجال الاستثمار محلياً وعالمياً، لاسيما مع المشروعات القومية المنفذة بها ،خاصة في البنية التحتية، ومؤكداً أن مجال النباتات الطبية والعطرية فى مقدمة الاستراتيجية التنموية المحلية للمحافظة والتي تستهدف 6 قطاعات من أبرزها : الصناعة والزراعة نظراً المميزات النسبية التى تملكها المحافظة فى تلك المجالات.

أكد محافظ بني سويف توفير كافة التسهيلات اللازمة والإجراءات التنسيقية مع الوزارات والجهات ذات الصلة في هذا الشأن، مؤكداً متابعته لملف المصنع الجديد وكافة التوسعات الاستثمارية بالمنطقة الصناعية بشكل عام في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والحكومة بالعمل المتواصل لتذليل عقبات الاستثمار والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما أكد المحافظ على أهمية أن تستحوذ الأيدي العاملة من أبناء بني سويف ،على نصيب مناسب من فرص العمل المتاحة بالمصنع ، مؤكداً دعمة لأى جهود في هذا الشأن من تدريب وتأهيل حيث أن الأهمية الكبيرة والهدف الأهم الذى تهدف إليه المحافظة هو توفير مزيد من فرص العمل لأبنائها.

تجدر الإشارة إلى أن المجمع الصناعي ديهيدروفودز الذي أقيم به المصنع الجديد والمقام المجمع الصناعي يقع على مساحة تزيد عن 3 آلاف متر ،وهي شركة مساهمة مصرية يعمل بها 127 من العمالة الدائمة و 193 عامل مؤقت باستثمارات تزيد عن 470 مليون جنيهاً.

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