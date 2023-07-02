محافظ بني سويف يتابع استئناف امتحانات الثانوية العامة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مسؤولي التعليم سير أعمال امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2022/2023م، والتي استؤنفت اليوم الأحد عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك حيث يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان أكثر من 19 ألف و300 طالباً وطالبة نظامي خدمات منازل موزعين داخل 50 لجنة على مستوى المحافظة.

واطمأن المحافظ من وكيل الوزارة محمد عبد التواب والذي أشار إلى متابعته من خلال غرفة عمليات المديرية منذ الصباح الباكر وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان و انتظام طلاب وطالبات الثانوية العامة داخل اللجان، حيث يؤدى اليوم طلاب العلمى الامتحان في مادة الفيزياء ، فيما يؤدى طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادة التاريخ وقد تم التأكد من توزيع كتيب المفاهيم على الطلاب، وكذا توزيع النماذج الأربعة للأسئلة بطريقة صحيحة داخل اللجان.

وأشار وكيل التعليم إلى الالتزام بتوجيهات المحافظ محمد هاني غنيم بتضافر الجهود والتنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى الإدارات بتوفير ‏سبل الراحة لأداء الامتحان فى هدوء ودون حدوث أى ‏تجاوزات مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان تحسباً لمواجهة أى ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء فترة عقد الامتحانات، منوها عن الاتصال الدائم بين غرفة عمليات المديرية وغرفتي الوزارة والمحافظة من ناحية وغرف إدارات التعليم من ناحية آخرى لمتابعة سير الامتحانات ،والاطمئنان على تذليل كافة المعوقات.

وتم التنبيه، على الملاحظين بضرورة التأكيد على قيام الطلاب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات، مشيرا إلى توجيهات الوزارة بفتح أبواب اللجان بداية من الساعة 8.15صباحا، للانتهاء من كافة إجراءات التفتيش بدقة بالإضافة إلى كتابة البيانات على ورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية، قبل بداية الامتحان بـ 10 دقائق.

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