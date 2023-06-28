محافظ بني سويف يستقبل المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك

المحافظ يستقبل المهنئين بمناسبة عيد الأضحى

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عددًا من المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والشخصيات العامة والتنفيذيين، وكلاء وزارات ومديري عموم ورؤساء الوحدات المحلية، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد والدكتور محمد جبر معاون المحافظ

قدم الحضور التهنئة للدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذلك في أجواء سادت فيها الفرحة والبهجة معربين عن تمنياتهم بأن يحفظ الله مصر وشعبها العظيم من كل الشرور والمكائد وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان ومزيد من التقدم والرخاء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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