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الإثنين 19 يونيو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

محافظ بني سويف يناقش نتائج الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة

حملة تنظيم الأسرة
حملة تنظيم الأسرة

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع وكيل وزارة الصحة ،نتائج الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة، والتى تمت على مرحلتين في الفترة من 4 إلى 15 يونيو الجاري ونفذتها المديرية تحت شعار  حقك تنظمى لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان فى كافة مدن وقرى المحافظة  من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة  وذلك وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على صحة وسلامة القائمين على الحملة والمستفيدات من خدماتها.

حيث أوضح الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل الوزارة أنه تم العمل في المرحلة الأولى التي جرى تنفيذها من 4 إلى 8 يوينو الجاري  بإدارات بنى سويف اهناسيا  ناصر،الفشن ومن خلال 11وحدة ثابتة و7 عيادات متنقلة   وتم تغطية 42 موقعاً  وقد بلغ إجمالي المنتفعات اللائي استفدن من خدمات تلك المرحلة 10 آلاف و504 سيدة ، و بلغ إجمالي السيدات الحاصلات على وسائل تنظيم 9961 سيدة  1903جدد +8058مترددات وصرف حبوب أحادية لعدد 830 سيدة ،لوالب 1519حبوب مركبة 4701  كبسولات 137حقن أحادية 2435  موضعية 27 حقن مركبة 579  كشف نسا 710  واقي 239  متابعة حمل 175 سونار 391  سنوات حماية 7735  مشورة 2924.

فيما تم العمل في المرحلة الثانية  في الفترة من 11 إلى 15 يونيو ، بإدارات  ببا  سمسطا  الواسطى ومن خلال 83 وحدة ثابتة و5 عيادات متنقلة وتم تغطية 35 موقعاً   وبلغ إجمالي المنتفعات اللائي استفدن من خدمات تلك المرحلة 8 آلاف و397سيدة ، و بلغ إجمالي السيدات الحاصلات على وسائل تنظيم 8389 سيدة  2240 جدد +6149 مترددات وصرف حبوب أحادية لعدد 667 سيدة لولب هرمونى 8 حبوب مركبة 3517  كبسولات 136 حقن أحادية 2290  موضعية 317 حقن مركبة 437 ،كشف نسا 1612،واقي 257 ، متابعة حمل 1549، سونار 1979 ، سنوات حماية 7625،مشورة 5305  لولب نحاسي 1521 باطنة 141.

ووجه وكيل الوزارة الشكر للقائمين على تنفيذ مرحلتي الحملة من إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية والإدارات الصحية على جهودهم في تحقيق الهدف من الحملة التنشيطية  والتي استهدفت تقديم كافة خدمات تنظيم الأسرة بالمجان و تم  علي هامش الحملة  عقد ندوات توعية للسيدات عن رسائل تنظيم الأسرةوالصحة الإنجابية،و إقامة عن معارض لمنتجات نوادي المرأة بالوحدات الصحية

فيما أضافت مدير تنظيم الأسرة د مديحة سري إمام  أن الحملة وفرت مجموعة متميزة من وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة بالمجان لرفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة وذلك من خلال فرق مدربة  وأخصائي النساء والتوليد  لتوقيع الكشف الطبي  مشيرة إلى أنه تم صرف وسائل تنظيم الأسرة عن طريق الوحدات الثابتة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، ومن خلال العيادات المتنقلة لتقديم الخدمة في المناطق النائية خلال تنفيذ المرحلتين.

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الجريدة الورقية