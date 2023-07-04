عاجل
إبراهيم عادل يقود تشكيل منتخب مصر الأولمبي المتوقع أمام غينيا مواجهات عنيفة بالقصف والرصاص في جنين| فيديو رفع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا إلى مستوى السفراء كأس مصر .. غيابات الزمالك في مباراة  المقاولون العرب
الثلاثاء 04 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

سيكو فوفانا على أعتاب النصر السعودي

سيكو فوفانا
سيكو فوفانا

أصبح النصر السعودي على بعد خطوة واحدة من التعاقد مع النجم الإيفواري سيكو فوفانا لاعب وسط فريق لانس الفرنسي المنتمي لدوري الدرجة الأولى، ضمن خطة العالمي لدعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

txt

تفاصيل عقد مارسيلو بروزوفيتش مع النصر السعودي

txt

النصر السعودي يبحث تجديد عقد وليد عبدالله 

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية الموثوقة في تقرير لها اليوم الثلاثاء أن سيكو فوفانا على بعد خطوة واحدة من الانتقال إلى نادي النصر هذا الصيف، وأن الأمور تتجه إلى الحسم بين الأطراف الثلاثة خلال الأيام المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات تسير بشكل إيجابي، ومن المتوقع حسم النصر للصفقة خلال الساعات القادمة بعد وضع اللمسات الأخيرة على بنود عقد اللاعب وقيمة الراتب.

مدرب الهلال السعودي يغازل بيرناردو سيلفا

أشاد البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني لفريق الهلال السعودي، بمواطنه النجم بيرناردو سيلفا لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وبالقدرات الفنية الكبيرة التي يمتلكها النجم الدولي والتي جعلته هدفًا لفريق الهلال هذا الصيف.

ويخوض نادي الهلال مفاوضات جادة مع اللاعب البرتغالي من أجل اقناعه بالقدوم إلى الدوري السعودي وارتداء القميص الأزرق خلال الميركاتو الصيفي الجاري، في ظل التحركات الكبيرة لدعم الفرق الأربعة الكبار في دوري روشن.

ويجري صندوق الاستثمارات في السعودية مفاوضات مع عدد كبيرة من النجوم البارزين في أوروبا لجلبهم إلى الدوري السعودي ضمن خطة النهوض بالكرة السعودية ومشروع تطويرها.

وقال جيسوس مدرب الهلال ردًا على أنباء اقتراب الهلال من التعاقد مع بيرناردو سيلفا: " بيرناردو سيلفا من أفضل اللاعبين في العالم وبالتأكيد أحب أن أراه في الهلال، سيكون أضافة كبيرة للفريق ".

وكان الهلال قد أعلن رحيل عدد من نجوم الفريق أبرزهم النيجيري أوديون إيغالو والمالي موسى ماريغا و المدافع هيون سو الذي تقرر خروجه من القائمة لحين تعافيه من الإصابة، ولوسيانو فييتو.

مواد متعلقة

تفاصيل عقد مارسيلو بروزوفيتش مع النصر السعودي

النصر السعودي يبحث تجديد عقد وليد عبدالله 

النصر السعودي يخطط لضم أونانا حارس إنتر ميلان

بعثة النصر السعودي تغادر إلى البرتغال

محمد الشناوي يطالب الأهلي بقبول عرض النصر السعودي

جونزاليس ثاني الراحلين عن النصر السعودي رسميًّا
الجريدة الورقية