النصر السعودي يبحث تجديد عقد وليد عبدالله 

تبحث إدارة نادي النصر السعودي تجديد عقد الحارس المخضرم وليد عبدالله لمدة موسم واحد لتأمين مركز حراسة المرمى في الفترة المقبلة بعد غموض موقف الحارس الكولومبي أوسبينا.

يأتي ذلك بعد خروج التقرير الطبي للحارس الكولومبي دافيد أوسبينا الذي أثبت أنه يحتاج لإجراء عملية جراحية جديدة قد تنهي مشواره مع الفريق، بجانب الإصابات المتكررة التي يتعرض لها الحارس الشاب نواف العقيدي وزميله أمين بخاري.

وتقدم وليد عبد الله بعثة النصر المغادرة إلى البرتغال، رغم انتهاء عقده مع النادي ولم يتواجد في بعثة النصر سوى 3 حراس محليين هم وليد عبدالله ونواف بخاري، بجانب حارس فريق الشباب محمد العتيبي.

ولم يشارك وليد عبدالله البالغ من العمر 37 عاما لم يشارك في أي مباراة الموسم الماضي وتنوي إدارة النادي التعاقد مع حارس أجنبي بديل لأوسبينا.

وانضم وليد عبدالله للنصر في منتصف موسم 2016-2017 قادما من الشباب في صفقة حرة، وحقق مع العالمي بطولة الدوري وكأسي سوبر.

يخطط مسئولو نادى النصر السعودي، لإبرام التعاقد مع أندري أونانا حارس مرمى إنتر ميلان الإيطالى خلال الميركاتو الصيفي الحالى.

يأمل العالمي فى إنهاء التعاقد مع حارس مرمى بعد إصابة الكولومبي دافيد أوسبينا بسبب كسر فى ذراعه اليمنى وخضوعه إلى عملية جراحية.

تدخل إدارة النصر السعودي فى مفاوضات جادة مع بعض الهجوم من الأندية الأوروبية البارزة لتدعيم صفوف العالمي في الميركاتو بحثًا عن التتويج بالألقاب.

بدأت بعثة نادي النصر السعودي إلى البرتغال المعسكر الخارجي استعدادًا للموسم المقبل ويخوض النصر مباراتين وديتين ضد سيلتا فيجو الأسباني وبنفيكا البرتغال.

يستهل النصر السعودي معسكره فى البرتغال يومي 17 و20 يوليو الجاري وبعدها يطير إلى مدينة أوساكا اليابانية لمواجهة باريس سان جيرمان وإنتر ميلان الإيطالي يومي 25 و27 من الشهر ذاته، قبل العودة مباشرة للمشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

أعلن نادي النصر السعودي منذ قليل، عن التعاقد الرسمي مع مارسيلو بروزوفيتش قادمًا من صفوف إنتر ميلان خلال فترة الميركاتو الصيفي.

نشر نادي النصر السعودي فيديو ترويجي عن الصفقة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الرسمي "تويتر" فيديو تشويقي بالصفقة، قائلًا: "كلّ الأعيـن تريده لكنّه اختـــار النصر ،بروزفيتش_نصراوي"، ولم يكشف حساب النصر السعودي حتي الآن على أي تفاصيل سواء مالية أو مدة العقد عبر الموقع الرسمي.