تفاصيل عقد مارسيلو بروزوفيتش مع النصر السعودي

نجح إدارة النصر السعودي خلال الساعات الماضية، من إتمام التعاقد مع النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب إنتر ميلان خلال فترة الميركاتو الصيفي الجاري.

تمكن إدارة النصر السعودي أغراء اللاعب الكرواتي بالمقابل المادي حيث قطع النصر السعودي الطريق على برشلونة في اتمام الصفقة.

كشفت إدارة النصر السعودي منذ قليل ، التعاقد الرسمي مع اللاعب مارسيلو بروزوفيتش بعقد طويل الأمد في فترة الميركاتو الصيفي.

نشر النصر السعودي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" تفاصيل صفقة الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش قائلا:" نجـم المنتخب الكرواتـي والانتـر .

وقع نجم منتخب كرواتيا ونادي إنتر ميلان الإيطالي مارسيلو بروزوفيتش عقدًا رسميًا مع النصر.

مٌثل نادي النصر الرئيس التنفيذي الاستاذ أحمد الغامدي في توقيع الصفقة مع اللاعب مارسيلو بروزوفيتش.

من المقرر ان يستمر عقد اللاعب مارسيلو بروزوفيتش مع النصر حتي صيف 2026

في سياق مٌتصل، غادرت بعثة نادي النصر السعودي إلى البرتغال لبدء المعسكر الخارجي استعدادًا للموسم المقبل ويخوض النصر مباراتين وديتين ضد سيلتا فيجو الأسباني وبنفيكا البرتغال.

تقام مباراتي النصر الوديتين يومي 17 و20 يوليو الجاري في البرتغال وبعدها يطيرها إلى مدينة أوساكا اليابانية لمواجهة باريس سان جيرمان وإنتر ميلان الإيطالي يومي 25 و27 من يوليو الجاري، قبل العودة مباشرة للمشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

أنهى النصر الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي محتلًّا المركز الثاني خلف الاتحاد حامل اللقب.

ودع نادي النصر السعودي الثنائي الأجنبي، البرازيلي لويس جوستافو والإسباني ألفارو جونزاليس.

النصر أعلن رحيل لويس جوستافو وألفارو جونزاليس بعد نهاية عقديهما مع الفريق.

ترك النصر عبر حسابه الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي: “لويز جوستافو.. شكرًا لك أمنياتنا لك بالتوفيق”. وأضاف: «شكرا ألفارو.. نتمنى لك التوفيق».

انضم جوستافو البالغ من العمر 35 عامًا في الصيف الماضي لصفوف النصر لمدة موسم واحد قادمًا من فناربخشه التركي، ومثل الأصفر العاصمي في 32 مباراة بمختلف المسابقات، وسجًّل 6 أهداف وصنع 4، بينما انضم ألفارو جونزاليس «33 عامًا» إلى صفوف النصر في 29 أغسطس 2022 بعقد لمدة عام، مع أفضلية التجديد موسم آخر، ومثل الأصفر في 25 مباراة، وسجَّل هدفًا وحيدًا.

يقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر برئاسة مسلي آل معمر من حسم التعاقد مع نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، في صفقة لن تكلف الفريق سوى راتب اللاعب السنوي فقط.