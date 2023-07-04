وفاة طفل تصادف مروره أثناء مشاجرة ببلبيس

توفي طفل في الحادية عشرة من عمره، متأثرا باصابته بطلق خرطوش، فيما أصيب شخص أخر، إثر نشوب مشاجرة بين طرفين بإحدى قرى مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد ورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول الطفل "يوسف. ص. خ "11 عاما جثة هامدة، على خلفية إصابته بطلق خرطوش، وإصابة "علي. م. ز " 47 عاما برش خرطوش بالعين، وجرى تحويل المصاب لمستشفى الزقازيق الجامعي.

وبالفحص تبين أنه أثناء نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب لهو الأطفال، تم استخدام الخرطوش فيها، وتصادف مرور الطفل المجني عليه، وتعرض للإصابة التى أودت بحياته، وإصابة آخر.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط طرفي المشاجرة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق في الواقعة.