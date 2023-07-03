بيراميدز يعبر البنك الاهلي بثلاثية إلى نصف نهائي كأس مصر

حقق فريق بيراميدز فوزاً كبيراً ومستحقاً على نظيره البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في مباراة الدوري ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

وتأهل فريق بيراميدز للدور نصف النهائي في إنتظار الفريق الفائز من المباراة المرتقبة بين الزمالك والمقاولون العرب والمقرر إقامتها مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة.

أنهى فريق بيراميدز الشوط الأول متقدماً بهدفين دون رد بعد سيطرة كاملة على مجريات اللقاء منذ اللحظات الأولى.

وسجل إسلام عيسى أول أهداف المباراة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يعزز فخري لاكاي مهاجم بيراميدز تقدم فريقه بتسجيل ثاني الأهداف في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط.

شهدت أحداث الشوط الأول منعرجاً هاماً بعد طرد موسى دياوارا لاعب البنك الأهلي بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية بعد دفعه مصطفى فتحي نجم بيراميدز داخل منطقة الجزاء.

ولم تختلف الأمور في الشوط الثاني حيث حافظ بيراميدز على سيطرته الكاملة على مجريات اللعب بينما تراجع البنك الأهلي تمماً في محاولة للخروج بأقل الخسائر الممكنة في ظل النقص العددي في صفوفه بعد حالة الطرد.

ونجح إسلام عيسي في تسجيل ثاني أهدافه والهدف الثالث لبيراميدز في الدقيقة 60، وحافظ بيراميدز على تفوقه الميداني حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بنتيجة 3-0.

تشكيل بيراميدز أمام البنك الأهلي

فى حراسة المرمى: أحمد الشناوي

فى الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

فى الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي

فى الهجوم: فخري لاكاي.

تشكيل البنك الأهلي في مباراة بيراميدز

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ أمير مدحت _ اسحاق يعقوبو

خط الوسط.. محمد فتحى _ حمدى علاء _ محمود سيد _ إسلام جابر _ موسى دياوارا

الهجوم.. كريم بامبو.

مرتضى منصور يشن هجوماً نارياً على مالك بيراميدز

شن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك هجومًا عنيفًا ضد سالم الشامسي مالك نادي بيراميدز، وذلك من خلال الفيديو الذي ظهر فيه اليوم عبر قناته الشخصية على منصة يوتيوب.

وقال رئيس الزمالك في تصريحاته: " بقول لصديقي سالم الشامسي إن مش احنا اللي ضربنا اللاعيبة بتاعتك في بلدك ولا طردناك من أفريقيا ده النادي المنافس ".

وأضاف: " أنت عارف علاقتي بالإماراتيين، حتى شوف صوري مع ولي العهد، اللي ماسكين الكورة عندك في النادي أهلاوية خليهم يبعدوا عن لاعيبة الزمالك ".

وتابع: " أنا بقولك يا أخ سالم الشماسي لم شويه العيال الأهلاوي اللي شغالين عندك عشان نعرف نشتغل، مش أي صفقه نفكر فيها نلاقيهم داخلين فيها، بلاش اللي بيحصل لان العلاقه قويه بين بلدين وشعبين ".