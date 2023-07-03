"الفار" شاهد ماشافش حاجة في مباراة بيراميدز والبنك الأهلي

كشفت ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم الكفء محمود بسيوني لبيراميدز في الشوط الأول أمام البنك الأهلي والتي سجل منها فخري لاكاي هدف فريقه الثاني ،تراجع أداء معظم حكام" الفار" بشكل غريب في ملاعبنا وأنهم أحد أسباب تراجع نسب المشاهدة لمباريات الدوري.

فرغم وضوح ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم بسيوني في الدقيقة 42 ودفع مدافع البنك لمصطفى فتحي لاعب بيراميدز " المنفرد" داخل منطقة الجزاء، إلا أن الفار استدعاه لإحراجه وإضاعة الوقت واستغرقت اللعبة قرابة العشر دقائق..!

وبالفعل شاهد بسيوني اللعبة وتأكد من صحة قراره وقام بطرد مدافع البنك نظرا لانفراد فتحي بالمرمى وجها لوجه.

ويلتقي بيراميدز مع البنك الأهلي حاليا بستاد القاهرة في ربع نهائي كأس مصر

وضم تشكيل بيراميدز في حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاني توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخري لاكاي

وضم تشكيل البنك في حراسة المرمي: محمد أبو جبل

خط الدفاع: سعيدو سيمبوري - محمود الجزار - أمير مدحت - إسحاق يعقوبو

خط الوسط: محمد فتحى - حمدى علاء - محمود سيد - إسلام جابر - موسى دياوارا

خط الهجوم: كريم بامبو

جاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي: أحمد صبحي - عاصم صلاح - أحمد ياسين - محمد بسيوني - محمود قاعود - باسم مرسي - فراس بن عايفية - أسامة ابراهيم - أحمد سعيد.