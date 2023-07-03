أحمد موسى يصف 3 يوليو بيوم الخلاص .. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، بيان 3 يوليو الذي ألقاه الفريق عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة آنذاك، بالتزامن مع ثورة 30 يونيو 2013، والتي انحازت فيها القوات المسلحة للمطالب الشعب، في بداية حلقة برنامجه اليوم.

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وقال أحمد موسى خلال برنامجه «على مسئوليتي»، على فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الإثنين أن 3 يوليو يوم الخلاص والقرار الذي هز العالم، وهذا اليوم لا يمكن لأي مواطن أن ينساه، مضيفا « هذا القرار جاء من أجل الوطن ضد الجماعة الخائنة، وبناء على مطالب الشعب».

33 مليون نزلوا مختلف الميادين في 30 يونيو

وتابع أحمد موسى، أن القوات المسلحة أخذت قرارها بناء على رغبة الشعب الذي نزل كل الميادين، حيث نزل 33 مليون في مختلف الميادين، ولم يكن لها أن تأخذ القرار من نفسها، دون وجود هذه الملايين في الشوارع والميادين.

ولفت أحمد موسى، إلى أن هناك استهداف للقوات المسلحة من جانب جماعة الإخوان الإرهابية، بسبب انحيازها للشعب، موضحًا أن كل جندي مقاتل بالقوات المسلحة، سيتم استهدافه من خلال الشائعات.

المواطنون لهم دور كبير في التصدي لجماعة الإخوان

وأشار أحمد موسى، إلى أن المواطنين لهم دور كبير في التصدي لجماعة الإخوان الإرهابية والشائعات التي تبثها على مواقع التواصل الاجتماعي تجاه القوات المسلحة، لأن القوات المسلحة هي حصن الوطن، معلقا «يريدون بث الشائعات والتشكيك بين الشعب والقوات المسلحة».

وأردف أحمد موسى: "في مايو 2011، كان في سيناء 2500 عنصر إرهابي، تمثل 5 جماعات إرهابية، وارتفع هذا الرقم في 2013، إلى أكثر من 12 ألف عنصر إرهابي يمثلون أكثر من 13 جماعة إرهابية، وهذا المجموعات تم زرعها من قبل الإخوان، لأنهم يرغبون أن تكون سيناء مركز الإرهاب الرئيسي في العالم، ولكن مع جهود القوات المسلحة تم القضاء على جميع العناصر الإرهابية، وأصبحت مصر آمنة الآن.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن المصريين كانوا يخافون على أولادهم طوال عام كامل من حكم الإخوان، وأن ثورة 30 يونيو أعظم ثورة على مر التاريخ.

وأضاف أحمد موسى، أن أكثر من 30 مليون مصري خرجوا في وقت واحد، وان عدد من خرجوا يعتبر الأكبر بالعالم، لافتا ولفت إلي أنه لم يحدث في تاريخ الثورات العالمية خروج 33 مليون مواطن للمطالبة برحيل نظام حكم، وأن المصريين كانوا على قلب رجل واحد.

وأوضح أنه ذهب اليوم إلى كوبري قصر النيل بالقاهرة الذي شهد تظاهر المصريين في ثورة 30 يونيو للمطالبة بإسقاط حكم المرشد حينما لم يكن هناك موضع قدم خاليا من المصريين قبل 10 سنوات، أنّه يجب ألا ننسى يوم 30 يونيو أعظم ثورة في التاريخ مشيرا إلى أن الإخوان دمروا الوطن وقسموا الشعب وهددوا المصريين، لكن الشعب المصري تحداهم ورفض حكم الجماعة الإرهابية وحرروا الوطن من احتلال الإخوان.