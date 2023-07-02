أحمد موسى يكشف مفاجأة حول سعر الأرز في الأسواق (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد موسى، مفاجأة عن سعر الأرز خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن هناك انخفاضا كبيرا في سعر السلعة الغذائية العامة قريبا.

سعر الأرز انخفض إلي 11 جنيهًا، وقريبا سيصل لـ 10 جنيهات للكيلو

وأكد أحمد موسى، خلال برنامجه “علي مسئوليتي ” المذاع على فضائية “صدى البلد”، مساء اليوم الأحد أن سعر الأرز انخفض إلي 11 جنيهًا، وقريبا سيصل لـ 10 جنيهات للكيلو في الأسواق.

وأوضح أحمد موسى :“900 مليون جنيه قيمة الدعم الاستثنائي المخصص علي البطاقة التموينية”، موضحا "المنحة الاستثنائية علي البطاقة التموينية ساهمت في توفير السلع للمواطنين إلي قرب نهاية الشهر".

36 مليون مواطن يستفيد من الدعم المخصص للبطاقة التموينية

وتابع أحمد موسى، "36 مليون مواطن يستفيد من الدعم المخصص للبطاقة التموينية، وجميع السلع متوفرة والأرز أصبح موجودا بوفرة وبسعر مناسب للمواطن".

تقدم الدكتور هشام حسين أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمحلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن عدم انخفاض سعر الأرز بالأسواق رغم انخفاض سعر الطن بنحو ٤٠٠٠ جنيه.

وقال “حسين” في طلب الإحاطة، إن الأسواق شهدت خلال الفترة الأخيرة، تراجعا كبيرا في أسعار الأرز الشعير بنحو ٤٠٠٠ آلاف جنيه في الطن الواحد، ورغم ذلك التراجع الكبير، إلا أن أسعار الأرز الأبيض في الأسواق سواء المعبأ أو السائب، مازالت مرتفعة وتصل إلى ٣٠ جنيها للكيلو.

وأضاف: «كان من المفترض حدوث تراجع في أسعار الأرز في ظل ذلك الانخفاض في أسعار الأرز الشعير بالإضافة إلى انخفاض حجم الاستهلاك من الأرز في ظل تغيير نمط استهلاك المواطنين للأرز بعد ارتفاع أسعاره الفترة الماضية، حيث خفض المواطنون استهلاكهم منه».

ولفت أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن الطبيعى ألا يكون لدينا أزمة في الأرز، نظرا لأن حجم الإنتاج من الأرز يغطى حجم الاستهلاك، ولكن ممارسات البعض تسببت في تلك الأزمة بعدما شهدت الأسواق نقصا في المعروض من الأرز أدى بدوره إلى ارتفاع الأسعار.

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