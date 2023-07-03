القمر العملاق يزين سماء السعودية الليلة

يظهر الليلة القمر العملاق بسماء المملكة العربية السعودية والوطن العربي، وسيكون القمر في أقرب مسافة من الأرض، وسيكون على مسافة 361,934 كيلومتراً، وأقرب قليلاً إلى الأرض، وهذا سيجعل حجمه أكبر من المعتاد وإضاءته أكثر إشراقاً، وهذا هو الأول في عام 2023.

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القمر العملاق بسماء المملكة العربية السعودية

ويزين القمر العملاق السماء طوال ليلة الأثنين، وهو أول قمر من أربعة أقمار عملاقة في عام 2023، وسيبدو العرض القمري لشهر يوليو، أكثر إشراقا في سماء الليل من أي حدث آخر مع حدوث اكتمال القمر هذا العام، وسيرتفع البدر ويصل إلى ذروة الإضاءة تحت الأفق في الساعة 7:39 صباحًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة.

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وتسمح الظروف الجوية المحلية بمشاهدته، ويمكنك متابعة الحدث السماوي من خلال النظر إلى الجنوب الشرقي بعد غروب الشمس.

ويطلق لفظ "القمر العملاق" على القمر سواء في الاقتران أو البدر عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362.146 كيلومتر.

ويصل لحظة الاكتمال بزاوية 180 درجة من الشمس عند الساعة 02:38 بعد الظهر بتوقيت مكة (11:38 صباحا بتوقيت غرينتش) وسيكون أكمل نصف مداره حول الأرض خلال الشهر.

ويكون حجم القمر العملاق الظاهري أكبر بنسبة 5.8% وإضاءته أعلى بنسبة 12.8% مقارنة بالقمر البدر العادي، ومن المتوقع أن لا يكون هناك ملاحظة باختلاف بين البدر العملاق والأقمار البدر الأخرى، من حيث حجمه وظهوره في السماء ومن حيث ايضًا إضاءته، والتي يمكن تشتيته بسهولة بواسطة الغيوم أو أضواء الشوارع.

لن يكون للقمر العملاق تأثير ذو أهمية على كوكب الأرض باستثناء ظاهرتي المد والجزر وهو أمر طبيعي، ونظرا لأن القمر البدر سيكون قريبا من نقطة الحضيض سوف يبرز المد في ظاهرة تسمى المد العالي الحضيضي.

وصرح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، أن قمر ذوالحجة العملاق سيكون أقرب قليلا للأرض من المعتاد مما سيجعل حجمه الظاهري أكبر وإضاءته أكثر إشراقا.

ونوة بأن القمر البدر سيكون حجمه الظاهري أكبر بنسبة 5.8% وإضاءته أعلى بنسبة 12.8% مقارنة بالقمر البدر العادي، لذلك فإن معظم الناس لن يلاحظوا اختلافا بين البدر العملاق والأقمار البدر الأخرى.