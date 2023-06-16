الجمعة 16 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الشقيقات السبع يجاورون القمر الان.. انظروا للسماء

نجوم الثريا
نجوم الثريا

تظهر في سماء مصر الآن، ظاهرة اقترن القمر مع نجوم الثريا، والتي تعد أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية.

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وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن اقتران القمر مع الثريا، هي ظاهرة فلكية بديعة ومشهد يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سمحت لهم الفرصة.

ويقع الحشد النجمي " Pleiades الثريا" على بعد 440 سنة ضوئية من الأرض، وهو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية، يتكون هذا الحشد من عدة مئات من النجوم ولكن ألمع نجومه هم 7 فقط التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة.

ويطلق على نجوم الثريا  يطلق عليه الشقيقات السبع، ويظهر هذا الحشد كعنقود بجوار نجم الدبران في برج الثور يقترن القمر مع حشد الثريا حيث نراهما بالعين المجردة متجاوران في السماء عند دخول الليل في ذلك اليوم وحتى بداية غروب المشهد عند منتصف الليل تقريبا.

ولمشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم  والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وتعد هذه الظاهرة الفلكية، ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

وتعادل نجوم الثريا، أربعة أضعاف حجم القمر وهو بحالة البدر ولكن كثافة هذه النجوم منخفضة عن العناقيد الأخرى في السماء العديد من النجوم التي يزيد عددها عن 500 نجم يمكن أن نرى ستة أو سبعة نجوم من العناقيد بالعين المجردة.

وهناك الكثير من الأساطير نسجها الإغريق حول نجوم الثريا العديد، وصوروها وكأنها سبع أخوات.

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