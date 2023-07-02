مصر منورة.. قمر عملاق يضيء سماء القاهرة غدًا

مصر على موعد مع مشهد بديع، وظاهر فلكية رائعة، إذ يظهر قمر عملاق غدًا، ويسطع في سماء القاهرة، ويضيء شوارع المحروسة، ويبلغ لمعانه 100%.

وقال د. أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن بدر شهر ذو الحجة للعام الهجري الحالي 1444هـ سيكتمل غدا الإثنين في حوالي الساعة 2:40 ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

سوبر مون

وأضاف تادرس أن القمر العملاق سيظهر في السماء بلمعان 100%، وهو القمر العملاق الأول "سوبر مون" من بين 4 أقمار عملاقة لهذا العام تأتي تباعا حتى سبتمبر المقبل.

سوبر مون.. القمر العملاق

القمر العملاق

وأوضح أستاذ الفلك، أن وصف "القمر العملاق" يطلق على القمر سواء كان في المحاق أو البدر المكتمل عندما تكون المسافة بين مركز القمري والأرض ضمن 362.146 كم.

قمر الحضيض

وتابع د.أشرف تادرس في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن وصف "القمر العملاق" أصبح شائع الاستخدام برغم أنه ليس توصيفا فلكيا، فالتسمية العلمية الصحيحة هي "قمر الحضيض" ويقصد بالحضيض وقوع القمر في أقرب نقطة من الأرض، بحيث سيكون حجمه الظاهري أكبر بحوالي 14%، وإضاءته أكثر بحوالي 30% من المعتاد.

وأشار إلى أن القمر يبدوا كما لو كان بدرا خلال الفترة من (2 - 4) يوليو الجاري؛ لأن العين المجردة لا تستطيع تمييز النقصان البسيط في استدارة قرص القمر بسهولة، مشيرا إلى أن هذا البدر يعرف عند القبائل الأمريكية باسم "قمر الرعد".

ولفت د.أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلى أن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.