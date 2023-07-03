سوبر مون.. القمر العملاق الأول يضىء السماء اليوم

سوبر مون.. اعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية فى بيان له عن بدر شهر ذو الحجة للعام الهجري الحالي 1444هـ سيكتمل اليوم الإثنين في حوالي الساعة 2:40 ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ويبلغ لمعانه 100%، وهو القمر العملاق الأول سوبر مون من بين 4 أقمار عملاقة لهذا العام تأتي تباعا حتى سبتمبر المقبل.

وأشار المعهد ، إلى أن وصف «القمر العملاق» يطلق على القمر سواء كان في المحاق أو البدر المكتمل عندما تكون المسافة بين مركز القمري والأرض ضمن 362.146 كم.

سوبر مون

واضاف القومى للبحوث الفلكية ، أن القمر يبدوا كما لو كان بدرا خلال الفترة من (2- 4) يوليو الجاري؛ لأن العين المجردة لا تستطيع تمييز النقصان البسيط في استدارة قرص القمر بسهولة.

من جانبه صرح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة ، إن قمر ذوالحجة العملاق سيكون أقرب قليلا للأرض من المعتاد مما سيجعل حجمه الظاهري أكبر وإضاءته أكثر إشراقا.

واستطرد ماجد أبو زهرة أن القمر البدر سيكون حجمه الظاهري أكبر بنسبة 5.8% وإضاءته أعلى بنسبة 12.8% مقارنة بالقمر البدر العادي، لذلك فإن معظم الناس لن يلاحظوا اختلافا بين البدر العملاق والأقمار البدر الأخرى، وحتى اختلاف إضاءته يمكن تشتيته بسهولة بواسطة الغيوم أو أضواء الشوارع، والأهم من ذلك أن القمر عندما يكون عاليا في السماء لا توجد هناك نقطة مرجعية تجعلنا ندرك الاختلاف في حجمه الظاهري.

وأوضح أن القمر العملاق لن يكون له تأثير ذو أهمية على كوكب الأرض باستثناء ظاهرتي المد والجزر وهو أمر طبيعي، ففي كل شهر بيوم البدر المكتمل تنتظم الأرض والقمر والشمس وهذا يسبب مد وجزر واسع المدى، فالمد العالي يرتفع على نحو استثنائي ويحدث أخفض جزر على نحو استثنائي، ونظرا لأن القمر البدر سيكون قريبا من نقطة الحضيض سوف يبرز المد في ظاهرة تسمى المد العالي الحضيضي.