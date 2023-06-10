اقتران القمر مع زحل في مشهد رائع.. الليلة

قال الدكتور أشرف تادروس، رئيس قسم الفلك لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية السابق، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي" الفيسبوك" إن العالم يشهد ظاهرة فلكية نادرة اليوم السبت وهي اقتران القمر مع كوكب زحل"لؤلؤة المجموعة الشمسية"، حيث يشرقا في الواحدة وعشر دقائق صباحًا.

علاقة الاجرام السماوية بمصير الانسان

وأضاف تادروس، أنه يمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة السليمة إلى أن يختفي من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس، لافتًا إلى أنه ليس هناك علاقة بين حركة الاجرام السماوية ومصير الإنسان على الأرض فهذا ليس من الفلك بل من التنجيم، فهو العلوم الزائفة المتعلقة بالعرافة والغيبيات مثل قراءة الكف والفنجان وضرب الودع وفتح الكوتشينة.

الدكتور أشرف تادروس

الظواهر الفلكية

وذكر، رئيس قسم الفلك لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية السابق، أنه ليس هناك علاقة بين اصطفاف الكواكب وحدوث الزلازل، ولو كان ذلك صحيحا لتم ملاحظته من قبل الفلكيين منذ مئات السنين، موضحًا أن الظواهر الفلكية مشاهدتها ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

الظواهر النهارية

وأوضح، أن الظواهر الليلية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلي الشمس بالعين المجردة عمومًا يضر العين كثيرًا.