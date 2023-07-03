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الإثنين 03 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

إصابة 6 أشخاص بحالة تسمم في الجيزة

حالة تسمم
حالة تسمم

تعرض 6 اشخاص بينهم 3 أطفال في الجيزة، للإصابة بحالة تسمم غذائي جراء تناولهم وجبة غذائية بمدينة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود إشارة من مستشفى الحوامدية العام بوصول 6 أشخاص بينهم 3 أطفال إدعاء تسمم غذائي، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية بسرعة الإنتقال والفحص وكشف ملابسات الواقعة.

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إصابة 8 أشخاص بينهم 6 أطفال باشتباه تسمم غذائي

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إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسمم غذائي ببنى سويف

وتبين من معاينة الأجهزة الأمنية في الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إصابة 6 اشخاص من عائلة واحدة بينهم 3 أطفال بتسمم غذائي جراء تناولهم وجبة غذائية داخل منزل بقرية أبو صير بدائرة مركز البدرشين.

وتبين من التحريات الأمنية لأجهزة أمن الجيزة، إصابة كلا من ف ع 50 سنة، وإ س 28 سنة، ومحمد س 20 سنة، وس ع 8 سنوات، وش ع 13 سنة، وح س 14 سنة، بحالة تسمم غذائي إثر تناولهم وجبة غذائية داخل منزل بقرية أبو صير بدائرة مركز البدرشين.

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