إصابة 6 أشخاص بحالة تسمم في الجيزة

تعرض 6 اشخاص بينهم 3 أطفال في الجيزة، للإصابة بحالة تسمم غذائي جراء تناولهم وجبة غذائية بمدينة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود إشارة من مستشفى الحوامدية العام بوصول 6 أشخاص بينهم 3 أطفال إدعاء تسمم غذائي، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية بسرعة الإنتقال والفحص وكشف ملابسات الواقعة.

وتبين من معاينة الأجهزة الأمنية في الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إصابة 6 اشخاص من عائلة واحدة بينهم 3 أطفال بتسمم غذائي جراء تناولهم وجبة غذائية داخل منزل بقرية أبو صير بدائرة مركز البدرشين.

وتبين من التحريات الأمنية لأجهزة أمن الجيزة، إصابة كلا من ف ع 50 سنة، وإ س 28 سنة، ومحمد س 20 سنة، وس ع 8 سنوات، وش ع 13 سنة، وح س 14 سنة، بحالة تسمم غذائي إثر تناولهم وجبة غذائية داخل منزل بقرية أبو صير بدائرة مركز البدرشين.