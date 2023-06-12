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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

اصابة أشخاص بينهم أطفال باشتباه تسمم غذائي

إصابة 8 أشخاص بينهم 6 أطفال باشتباه تسمم غذائي

تسمم أشخاص ببنى
تسمم أشخاص ببنى سويف

أُصيب 8 أشخاص بينهم 6 أطفال من أسرة واحدة اليوم الإثنين  بأعراض اشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة طعام فاسدة داخل منزلهم بقرية مازورة بمركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف  ونقلوا جميعًا إلى مستشفى سمسطا المركزي؛ لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا يفيد يفيد باستقبال مستشفى سمسطا المركزي 8 أشخاص من أسرة واحدة بينهم 6 أطفال مصابين بأعراض اشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة طعام فاسدة بمنزلهم بقرية مازورة بمركز سمسطا.

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واستقبل مستشفى سمسطا المركزي 8 حالات وهم «جوري.م.غ» 3 سنوات، وشقيقتها «جنات» 7 سنوات

«ياسمين.م.ر» 10 سنوات، وشقيقتها «أميرة» 9 سنوات، وشقيقهم «محمود» 13 سنة، و«ملك.خ.ر» 8 سنوات

«بطه.ع.م» 35 سنة، و«جيهان.ر.م» 25 سنة.

وجرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهم داخل قسم الاستقبال بمستشفى سمسطا المركزي، والتي تضمنت عمل غسيل معدة ومنحهم الأدوية اللازمة، وحجزهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق وبيان سبب الإصابة.

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