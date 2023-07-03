حكم مصري يدير مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري

استقرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة فيتور بيريرا، على إسناد إدارة مباراة القمة المقبلة بين الأهلى والزمالك في الدوري الممتاز لطاقم تحكيم مصري وعدم الاستعانة بحكام أجانب في القمة.

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اتحاد الكرة: "الفرصة أمام جميع الحكام الدوليين لإدارة مباراة القمة"

كشف مصدر باتحاد الكرة أن هذه الفكرة تأتي فى ظل دعم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، لرؤية فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام والتي تهدف إلى تأكيد الثقة فى الحكام المصريين من أجل استغلال حالة التطور التي ظهرت على الأداء و استغلال المباراة في رفع الحالة المعنوية للحكام و زيادة المنافسة بينهم على تقديم الأفضل لنيل شرف إدارة مباراة القمة والتي تتمتع بأهمية كبيرة بين جماهير الكرة المصرية والعربية والإفريقية.

الحكام المرشحين لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك:

رفض المصدر الكشف عن الأسماء المرشحة لإدارة مباراة القمة حتى يقدم كل الحكام أفضل ما لديهم في المباريات المقبلة مؤكدًا أن الفرصة متاحة لجميع الحكام الدوليين لإدارة مباراة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك.

موعد مباراة الأهلي والزمالك المقبلة في الدوري:

أعلنت إدارة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، برئاسة عامر حسين عن موعد مباراة القمة المقبلة بين الأهلي و الزمالك في الدوري الممتاز.

حددت إدارة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة عامر حسين، يوم 13 يوليو الجارى موعدًا لإقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، والمؤجلة من الأسبوع الـ31 من عمر الدورى المصرى.

من المقرر أن تنطلق مباراة القمة بين الأهلى و الزمالك في تمام الساعة الثامنة و النصف مساء يوم الخميس 13 يوليو الجارى بتوقيت القاهرة، و الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي.

تقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك على ملعب ستاد القاهرة الدولى بمدينة نصر.

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