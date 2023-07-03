موعد قمة الأهلي والزمالك المقبلة في الدوري

في مواجهة مرتقبة جماهيريًا، يستضيف ستاد القاهرة الدولي مواجهة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك في تمام الثامنة والنصف من مساء يوم الخميس بعد المقبل الموافق 13 من شهر يوليو الجاري، لحساب منافسات الدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز التي يعتلي الأحمر صدارتها.





من المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الفضائي الحصري للفعاليات المحلية المصرية.

ويخوض الأهلي مواجهة القمة محتلاً صدارة ترتيب الدوري برصيد 69 نقطة، فيما يأتي الزمالك رابعًا برصيد 56 نقطة.

تعادل الأهلي:

حسمت نتيجة التعادل السلبي مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمس الأحد، أمام نظيره فيوتشر، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد السلام، والمؤجلة من ضمن فعاليات الجولة 24 لبطولة الدوري الممتاز.

ونجح فريق الأهلي في السيطرة على مجريات اللقاء، والوصول إلى مرمى فيوتشر في عدد من المحاولات الخطرة التي كانت كفيلة بمنح الأهلي نتيجة التقدم، سواء عبر التسديد من خارج منطقة الجزاء، أو الاختراق من العمق والأطراف.

وظهرت للفريق أكثر من فرصة محققة للفريق الأحمر لكنها لم تصل إلى شباك محمود جنش، حارس فيوتشر، الذي تألق في اللقاء، نتيجة لعدم إتقان اللمسة الأخيرة، أو بداعي التسلل، الذي حرم الأهلي من هدف ياسر إبراهيم في الدقيقة 40 بداعي تسلل علي معلول الظهير الأيسر.

بهذه النتيجة تمكن الأحمر من رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 69 بعد إيقاف سلسلة الانتصارات المتتالية، ويأتي على قمة ترتيب الدوري، بينما رفع فريق فيوتشر رصيده إلى النقطة 58.

فوز الزمالك:

فيما نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الفوز على نظيره غزل المحلة بهدفين من دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم مساء الثلاثاء الماضي، الذي أقيم بينهما على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

هدف الزمالك الأول في المواجهة جاء عبر ركلة حرة مباشرة سددها أحمد مصطفى زيزو في الدقيقة الخامسة عشرة من عمر المباراة.

بينما جاء هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 75 من عمر المباراة بخطأ عكسي بعدما سجل محمد بازوكا، لاعب غزل المحلة، هدفًا في مرماه بعدما اعترض تسديدة محمود عبدالرازق شيكابالا.