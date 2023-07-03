الإثنين 03 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

سقوط سيدة نصبت على المواطنين بزعم تسفيرهم لتأدية مناسك الحج

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل حال اختبائها لدى إحدى صديقاتها بدائرة القسم، وبحوزتها (عدد 3 جوازات سفر، كمية من المشغولات الذهبية، إيصال إيداع مبلغ مالى بإسمها بأحد البنوك)، لاتهامها بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين.

 

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كشفت التحريات قيام المتهمة بالتحصل من المواطنين على مبالغ مالية نظير تسهيل سفرهم لتأدية مناسك الحج، على خلاف الحقيقة وباستدعاء المجنى عليهم أيدوا ما سبق، واتهموها بالنصب عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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