ضبط 6 أسلحة نارية و 2 كيلو مخدرات في حملة أمنية بكفر الشيخ

تمكن رجال الأمن خلال حملة شنتها مديرية الأمن بمحافظة كفر الشيخ، بإشراف مدير الامن، من ضبط 6 أسلحة نارية، و2 كيلو من المواد المخدرة المتنوعة" حشيش، و بانجو"و 250 جرام هيروين، إضافة لضبط 15 سلاح أبيض، بحوزة عاطلين بعدد من مراكز المحافظة.

‏‎أسفرت الحملات عن ضبط 1920 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز "كفر الشيخ ، سيدى سالم ،الحامول ، بلطيم ، دسوق، وقلين، وفوه" حيث تم ضبط 30 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 60 مخالفة دراجة نارية، و 100 مخالفة سير بدون تراخيص 20 بدون رخص قيادة و10 بدون رخصه تسيير، و 1700 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

‏‎ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.

بينما تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملات، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 66 قطعة سلاح ناري، شملت "6 بنادق آلية، و5 بنادق خرطوش، وطبنجتين، و53 فردًا محليًا، و52 طلقة مختلفة الأعيرة، و5 خزينة متنوعة، و184 سلاحا أبيض".

ونجحت الحملات، في تنفيذ 59 ألفا و993 حكما قضائيا متنوعا، وضبطت الأجهزة الأمنية، 227 قضية مخدرات بإجمالي مضبوطات 167 كيلو مخدرات، وضبطت 18 متهما هاربا، و18 متهما بالبلطجة، و212 دراجة نارية مخالفة، و20 ألف مخالفة مرورية.

ونجحت الحملات في فحص 45 سائق سيارة على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 4 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، وإحالتها إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.

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