طائرة مسيرة إسرائيلية تقصف محيط مسرح فلسطيني في جنين

استهدفت طائرة مُسيرة إسرائيلية، اليوم الإثنين، مُحيط مسرح الحرية في مُخيم "جنين"، شمال الضفة الغربية، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين العُزل بجروح.

العدوان علي جنين

وأكدت مصادر طبية فلسطينية، أنه جرى إخلاء عائلة كاملة عقب استهداف منزل في مُحيط مسرح الحرية، وإصابة أحد أطفالها بشظايا.

وقالت مصادر في جنين إنه جرى قصف مُحيط المسرح لدى تواجد عائلات به اعتقادًا منها أنه سيوفر لها ملاذا آمنا.

ويواصل الاحتلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها، الذي أسفر حتى الآن عن استشهاد خمسة مواطنين وإصابة 27 آخرين، بينهم سبعة في حالة الخطر.

ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلى على جنين

أكدت مصادر طبية فلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلى المتواصل على مدينة جنين، اليوم الاثنين، إلى أربعة فلسطينيين على الأقل، إضافة إلى إصابة 27 آخرين بينهم 7 بجروح خطيرة.

وكانت طائرات الاحتلال قد استهدفت بالصواريخ عدة مواقع داخل مخيم جنين وعلى أطرافه، ما ادى إلى استشهاد الشاب ابو الوفا و3شباب آخرين لم تعرف هويتهما بعد، وإصابة 27 آخرين، بينهم 7 بحالة الخطر.

وفي أعقاب عملية القصف، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية مدرعة مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة على المخيم ونشرت قناصتها فوق اسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال التي تحاصر المخيم من مختلف الجهات تمنع سيارات الاسعاف من دخوله لنقل المصابين لتلقي العلاج.

وتعمدت جرافات الاحتلال العسكرية الحاق اضرار جسيمة بممتلكات المواطنين الفلسطينيين، كما جرفت عديد الطرق الرئيسية المؤدية إلى المخيم واخرى فرعية في محيطه، الامر الذي أعاق وصول سيارات الإسعاف إلى بعض المنازل لاخلاء المصابين.

وتشهد سماء جنين ومخيمها تحليقا مكثفا لطائرات الاحتلال الإسرائيلي سواء "الاباتشي" او طائرات الاستطلاع.