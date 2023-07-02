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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

رئيس الاتحاد المنستيري التونسي يوجه اتهامًا خطيرًا للاعبيه

أحمد البلي رئيس الاتحاد
أحمد البلي رئيس الاتحاد المنستيري

وجه أحمد البلي، رئيس الاتحاد المنستيري، اتهامًا صريحًا لبعض لاعبي فريقه  خلال مباراة الفريق أمام الصفاقسي في ختام الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم الأسبوع الماضي.

واتهم البلي  بعض اللاعبين بالتلاعب في نتيجة المباراة حيث دخل الاتحاد المنستيري الجولة الأخيرة في المركز الثاني، متقدما بفارق المواجهات المباشرة مع الترجي.

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لكن الفريق اكتفى بالتعادل 1-1 مع الصفاقسي لينهي الموسم في المركز الرابع خلف النجم الساحلي المتوج باللقب والترجي والإفريقي على الترتيب.

وأهدر الاتحاد المنستيري فرصة بلوغ دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وصرح  رئيس نادي اتحاد المنستيري "البلي" خلال تصريحات إذاعية بأنه على تواصل مع المحامين لتتبع كل المحادثات الهاتفية التي أجراها اللاعبون أو تلقوها لمعرفة إذا كان هناك تلاعب بنتيجة المباراة.

 وقال حدثت اتصالات مع بعض اللاعبين، وقد أعلمني بذلك بعض اللاعبين الآخرين قبل المباراة فيما اكتفى البعض الآخر بالصمت.

وأكمل: على النادي أن يأخذ حقه مهما كان اسم اللاعب أو الإداري الذي له علاقة بأي جهة تهمها المرتبة الثانية أو الثالثة المؤهلة للمشاركة الإفريقية، فطريقة فقدان التأهل غير مقبولة.

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