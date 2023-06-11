الصفاقسي يواصل النتائج الهزيلة في الدوري التونسي ويخسر أمام الأولمبي الباجي

واصل فريق الصفاقسي نتائجه المتواضعه في الدوري التونسي تحت قيادة مدربه المصري حسام البدري، وخسر اليوم " الأحد" أمام الأولمبي الباجي بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بلاي أوف المجموعة الأولى بـ الدوري التونسي الممتاز .

سجل هدفي الأولمبي الباجي ،جلودي في الدقيقة 19، ومالك شويخ في الدقيقة 43.

ويقود حسام البدري، القيادة الفنية لفريق الصفاقسي منذ فترة، ولا تسير النتائج لصالحه.

ورصيد فريق الأولمبي الباجي 13 نقطة في المركز السابع ، بينما يقف رصيد الصفاقسي عند 14 نقطة في المركز السادس.

ويبتعد الصفاقسي التونسي صاحب المركز السادس عن المتصدر فريق النجم الساحلي 27 نقطة بـ 13 نقطة.

ويقام الدوري التونسي في الموسم الحالي بنظام المجموعتين، حيث تضم كل مجموعة 8 فرق، يتأهل أصحاب المراكز الـ4 الأولى فيها لمرحلة التتويج النهائية، بينما يهبط المتذيلان، وتلعب الفرق الـ6 المتبقية معا في مجموعة أخرى لتجنب الهبوط.

وتقام مرحلة التتويج بنظام مجموعة واحدة بين الفرق الـ8 المتأهلة، ويتوج باللقب الأكثر حصدا للنقاط في النهاية، بينما يهبط فريقان من مجموعة الهروب من الهبوط الأخرى لينضما للفريقين الهابطين من الدور الأول.