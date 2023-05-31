الاتحاد المنستيري يقصي المحرق البحريني وينضم لمجموعة الزمالك بالبطولة العربية

تمكن فريق الاتحاد المنستيري التونسي من تحقيق الفوز على نظيره المحرق البحريني بنتيجة 1-0 ، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن تصفيات التأهل بالبطولة العربية، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة بالبحرين.

وتأهل الاتحاد المنستيري إلى مجموعة الزمالك في البطولة العربية ويكتمل فرق المجموعة الثالثة التي تضم كل من: ( الزمالك المصري ، النصر السعودي ، الشباب السعودي ).

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال «البطولة العربية» في المملكة العربية السعودية خلال شهر يوليو المقبل.

الزمالك يستأنف تدريباته غدًا الخميس

يُذكر أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأربعاء بعد الفوز على طلائع الجيش ببطولة الدوري.

ومن المنتظر أن يستأنف الفريق مرانه غدًا الخميس إستعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري يوم ال الثلاثاء المقبل.

الزمالك ينفي توقيع غرامة علي لاعبيه

كتبت بعض التقارير الصحفية توقيع غرامة على عبد الغني وشبانة 100 ألف جنية لتهربهم من خوض مباراة الزمالك وطلائع الجيش.

وقال عبد الواحد السيد " : "ما قيل كلام عار من الصحة، وليس من الطبيعي أن يكون الزمالك مادة دسمة للشائعات".

وتابع مدير الكرة بنادي الزمالك: "أؤكد على التزام كل لاعبي الزمالك في هذه المرحلة من أجل تحسين نتائج الفريق وهو ما يحدث ، في ظل حرص الجهاز الفني ومجلس الإدارة بقيادة مرتضى منصور على توفير المناخ الجيد رغم الظروف الصعبة".

عبد الهادي: نحارب من أجل عودة الإستقرار لـ الزمالك

من جانبه أبدى مدحت عبد الهادي المدرب العام لنادي الزمالك رضاه عن الفوز الذي حققه فريقه على طلائع الجيش بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ23 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال مدحت عبد الهادي بعد مباراة طلائع الجيش: "نبارك لجماهير الزمالك والجهاز الفني واللاعبين ومجلس الإدارة الذي يساند الفريق رغم الظروف التي يمر بها النادي".

وأضاف: "نمر بظروف صعبة والجميع يعلم ذلك، وللأسف هو أمر واقع أمام كل فرد داخل النادي، ونحارب من أجل عودة الإستقرار لنادي الزمالك رغم كل الظروف التي يمر بها النادي من الناحية الإدارية والمادية ونتائج الفريق".

وتابع: "أحب التحدي، وأؤكد على أن كل من يهاجمنا حتى المحسوبين على نادي الزمالك، ولكننا سنستمر في مسيرتنا ، ولن نبخل بأي نقطة عرق بالنسبة للفريق سواء داحل الملعب وخارج الملعب".

وعن المشاركة في البطولة العربية، أؤكد أننا سنظهر بصورة مختلفة، الفترة الحالية نعمل على تحسين شكل الفريق، والدليل مباراة طلائع الجيش أننا خضنا بنفس طريقتنا حتى الدقائق الأخيرة من المباراة.