مصرع سيدة وإصابة 7 آخرين بانقلاب سيارة ربع نقل بأسيوط

مصرع سيدة وإصابة 7 آخرين نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل علي طريق أسيوط الجديدة، وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى أسيوط الجديدة الجامعى ونقل المصابين لتلقي العلاج بمستشفي أسيوط الجامعي والإيمان العام.

تلقى مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور قسم شرطة أسيوط الجديدة يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أسيوط الجديدة ووجود حالة وفاة ومصابين.

وبالانتقال والإسعاف إلى موقع الحادث تبين انقلاب سيارة ربع نقل وأسفر الحادث عن مصرع سيدة وإصابة 7 أشخاص تم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي والإيمان العام، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

فيما استقبل مستشفي زفتي العام في محافظة الغربية، شابا في العقد الثاني من عمره مصابا بجروح قطعية بأماكن متفرقة بالجسد، وذلك خلال مشاجرة بين والده وعدد من الشباب بشارع البحر الرئيسي بالمدينة.

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفي زفتي العام يفيد بوصول شاب يدعي "أحمد م س" يبلغ من العمر 19 سنة، مصاب بجروح بأماكن متفرقة بالجسد، وذلك خلال تدخله للدفاع عن والده بمشاجرة بينه وبين عدد من الشباب بشارع البحر بمدينة زفتي، علي الفور تم تشكيل فريق بحث لمعرفة ملابسات وظروف الواقعة وضبط أطرافها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بينما لقى طالب مصرعه اليوم الأحد، غرقا أثناء الاستحمام في قرية الجمالية التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد مصرع طالب غرقا أثناء الاستحمام في نهر النيل بقرية الجمالية التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلي مشرحة المستشفي.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي.

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