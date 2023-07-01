مصرع شاب فى انقلاب دراجة نارية بالأقصر

لقي شاب مصرعة إثر انقلاب دراجة نارية كان يقودها إعلى كوبري المطار بمنطقة منشأة المعمارى في وسط مدينة الأقصروتم نقل جثمانه للمشرحة تحت تصرف النيابة لفحصها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بمصرع شاب يدعى "عبد الله عبيد محمد" يبلغ من العمر 24 ساعة، وذلك نتيجة انقلاب دراجة بخارية كان يقودها أعلى كوبرى المطار بمنطقة منشأة العمارى، وتم نقل جثمان الشاب لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لفحصها والتصريح بتسليمه لذويه والدفن، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.

وتم نقل جثمان الشاب لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لفحصها والتصريح بتسليمه لذويه والدفن، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.

بينما، تواصل الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملاتها لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ48 ساعة الأخيرة عن ضبط 21907 ألف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.

بينما تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة شخص مشنوق بأحد شوارع مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية.

جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتى أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها، وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة.

وبدأت تفاصيل الواقعة، بتلقي أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة بشارع الشهيد شوقى من شارع الترعة بمنطقة المنايل بدائرة قسم شرطة الخانكة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وتبين بالفحص وجود جثة لشخص مشنوق فى ظروف غامضة وتم نقل الجثمان الى مستشفى الخانكة، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

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