إزالة فورية لحالات تعدى بنطاق مركز قوص بقنا

صرح الدكتور قدري الشعيني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، بان الوحدات القروية شنت حملات متفرقة لازالة التعديات من علي أراضي املاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك في إطار التشديدات الصارمة التي اتخذاتها رئاسة المركز لمنع هذه الممارسات تزامنا مع اجازة عيد الاضحي المبارك.

و اوضح رئيس المركز، ان الوحدة المحلية لمجلس قروي حجازة نفذت قراران ازالة لتعديات علي أراضى أملاك الدولة باجمالي مساحة ٤٥٠٠م، بينما قام قروي الحراجية بفك شدة خشبية من علي مساحة واحد قيراط، وتنفيذ قرار ازالة اخر لحالة تعدي بالبناء علي أراض زراعية من علي مساحة واحد قيراط، فيما قام مجلس قروي خزام برفع تشوينات لمواد بناء بناحية العياشا، وتنفيذ قرار ازالة لحالة تعدي بالبناء علي ارض زراعية من على مساحة واحد قيراط بناحية العقب.

كما جرى تنفيذ قرار إزالة فورية لحالة تعدي بالبناء علي ارض أملاك دولة بناحية حجازة بحري نجع العاقولا، علي مساحة ٣٠٠متر عبارة عن سور من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية بارتفاع واحد متر من سطح الأرض.