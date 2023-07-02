4 إجراءات لمواجهة انهيار محدود بغابة الصرف الصحي فى قنا

أجرى اللواء اشرف الداودي محافظ قنا جولة ميدانية، اليوم الأحد، لمتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها بعد حدوث انهيار جسر ترابي بأحد أحواض الغابة الشجرية بمشروع توسعات الصرف الصحي والتي تخدم مدينة قنا وقري الجبلاو.

ووجه المحافظ، خلال الجولة باتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة، أهمها وقف الصرف علي هذا الجزء من أحواض الغابة الشجرية والواقع علي مساحة ٢٥٠ فدان ، مع البدء فورا في تدعيم جسور الحماية للجهة الغربية والمناطق الضعيفة من أحواض الصرف لعدم حدوث أي انهيارات مستقبلا.

كما وجه، بتشغيل البوستر الخاص برفع مياه الصرف الصحي ( المنقاه ) وصرفها علي مساحة 350 فدان أخري معده لاستقبال تلك المياه لاستخدامها في أعمال الزراعة والتشجير، والعمل بالتوازي للانتهاء من عمل buy bass ( تبديلة ) لخط السيب من محطة رفع المياه المنقاه القائمة للصرف علي مصرف الجبلاو بعد أن تم الحصول على ترخيص من وزارة الري كحل دائم ونهائي.

والتقي المحافظ، بملاك الأراضي الزراعية المتضررة من انهيار جسر أحد أحواض الغابة الشجرية ، وأكد لهم بانه تم تشكيل لجنة انتهت من إعداد تقرير عن الواقعة وحصر الخسائر لتعويض المتضررين الذين يملكون عقود ملكية لهذه الاراضي وليس المتعديين علي أراضي أملاك الدولة .

رافق المحافظ، محمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام المساعد، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد علي رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والمهندس عماد الذوق مساعد رئيس قطاع جنوب الوادى والبحر الاحمر بشركة المقاولون العرب، والمهندس محمد جيلانى وكيل وزارة الزراعة والمهندس محمد نصر مدير عام البيئة والدكتور علاء شاكر مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا والنائب محمد احمد الجبلاوي والنائب العمدة مبارك عضوا مجلس النواب.

توزيع لحوم صكوك الأضاحي

فى سياق أخر، انتهت مؤسسة مصر الخير حملة صكوك الأضاحي من خلال ذبح عدد 142 رأس ماشية خلال أيام عيد الأضحى المبارك وتوزيع لحومها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة.

وقال خالد عمران المدير الإقليمي بمؤسسة مصر الخير بمحافظات قنا والاقصر والبحر الاحمر، إن الحملة تعد التاسعة على التوالي التى تطلقها المؤسسة خلال ايام عيد الاضحى المبارك، واستهدفت ما يقرب من 22000 أسرة بإجمالي 110000 مستفيد في 94 قرية وتابع بنطاق مراكز المحافظة التسعة ، بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الاهلية، والتى بلغ عددها 102 جمعية للمساعدة فى التوزيع على الاسر المستحقة.

وأضاف "عمران" ان عملية الذبح تمت بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والوحدات المحلية لمراكز المحافظة، و تحت إشراف مديرية الطب البيطري بالمحافظة.