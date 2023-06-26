تعرضت سيدة للاصابة عقب انهيار منزلها عند منطقة الشيخ هارون في مدينة أسوان، مساء اليوم الاثنين، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل إصابة سيدة في انهيار منزل بأسوان

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع انهيار منزل تحديدًا عند منطقة مطلع الشيخ هارون، مما أسفر عن إصابة سيدة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته وتبين أن هناك سيدة أصيبت إثر انهيار المنزل، وتدعى زينب عبد الفتاح محمد، عمرها 39 عاما، وأصيبت بكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيالها للوصول إلى أسبابها.

اصابة شخصين في قطار شبرا الخيمة

وفي واقعة اخري ، تعرض شخصان للاصابة ، إثر سقوطهما من قطار بمحطة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، جرى نقلهما لمستشفى النيل بشبرا لاتخاذ اللازم، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد اصابة شخصين اثر سقوطهما من قطار محطة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة شخصين سقطا من القطار بمحطة شبرا الخيمة، وجرى نقلهم لمستشفى النيل بشبرا، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وفى سياق مسبق، كانت قد شهدت مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، إصابة محامٍ إثر تعدي شخص عليه نتيجة خصومة بينهما، إذ تتبعه عقب خروجه من المحكمة، وغافله وطعنه عدة طعنات نافذة في جسده، جرى نقله على إثرها إلى مستشفى كفر شكر التخصصى للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد بورود إشارة من مستشفى كفر شكر التخصصي بوصول منير ع 55 سنة محامٍ حر مصابا بعدة إصابات في أنحاء الجسد.

وانتقلت على الفور قوة أمنية من مباحث مركز شرطة كفر شكر إلى موقع الحادث وتوصلت التحريات إلى أن الواقعة تمت أمام محكمة كفر شكر.

وتبين أن المتهم مفرج عنه حديثا من السجن والمجنى عليه كان موجودا في المحكمة لأداء عمله وعقب خروجه تتبعه المتهم وتعدى عليه بالطعنات إثر خلافات وخصومة بينهما