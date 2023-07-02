انهيار أجزاء من عقار في الإسكندرية

وقع حادث جديد في مسلسل انهيار العقارات في الإسكندرية، وذلك بعد أن شهد حي الجمرك بالإسكندرية انهيار أجزاء من عقار قديم خال من السكان.

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ولم يُسفر الحادث عن حدوث إصابات أو خسائر في العقارات المجاورة.

تلقت غرفة عمليات حي الجمرك بالإسكندرية، بلاغا يفيد سقوط أجزاء من العقار رقم 90 بحارة النجاة بمنطقة الفراهدة بنطاق الحي، وانتقلت وحدة الإزالة والتدخل السريع وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وأكد مسئولو حي الجُمرك على العقار خالٍ من السكان ولم يتسبب الحادث في أي إصابات بين المارة حيث جرى رفع مخلفات الهدم وفتح الطريق أمام حركة السيارات.

انهيار العقارات..مُسلسل مُستمر في الإسكندرية

وبدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغا من حي المنتزه أول حول انهيار أجزاء كبيرة من عقار شرق المحافظة.

وعلى الفور توجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف رفقة كافة الأجهزة المعنية والأمنية إلى موقع العقار وبدأت على الفور أعمال إزالة الأنقاض. وتحرر محضر بالواقعة بقسم المنتزه أول وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكانت قوات الحماية المدنية قد أنجزت أعمال البحث أسفل عقار الإسكندرية المنهار بشارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر بحي المنتزه أول شرقي الإسكندرية وبذلك تكون الحصيلة النهائية للضحايا 10 حالات وفاة و4 إصابات بسيطة تماثلت جميعها للشفاء وخرجت من المستشفى.

وقررت نيابة المنتزه أول برئاسة المستشار خالد عبدالقوي وتحت إشراف المستشار محمود عوف المحامي العام لنيابة المنتزه الكلية حبس مالك الطابق الـ14 بالعقار المنهار بشارع خليل حماده شرقي الإسكندرية ومقاول الترميم أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهم القتل الخطأ والإصابة الخطأ وكذلك البناء بدون ترخيص المقترن بإتلاف الممتلكات وهو ما تسبب في انهيار العقار وتعريض حياة المواطنين للخطر.

كما أمرت النيابة بالتحفظ على ملف العقار، وصولا لبيان سبب الحادث وتشكيل لجنة من مديرية الإسكان بالمحافظة لإجراء المعاينة اللازمة للعقار وفحص ملفه.

وتكثف السلطات المعنية جهوده في المُراقبة على العقارات والمباني المُخالفة لحماية أرواح الساكنين من أي انهيار غير مُتوقع في أي لحظة، وتُساهم تلك الجهود في تقليل حوادث انهيار العقارات.