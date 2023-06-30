إصابة مسن فى انهيار عقار بالطالبية

انهيار جزء من سقف حجرة بالطابق الثاني بعقار مكون من 3 طوابق في شارع العروبة بمنطقة الطالبية بالجيزة، تسبب في إصابة مسن وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة تلقت بلاغا يفيد بانهيار جزئي بعقار سكني مكون من 3 طوابق بشارع العروبة بدائرة قسم شرطة الطالبية، دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ بري لمكان الواقعة.

وتبين انهيار جزء من سقف حجرة بالطابق الثاني بعقار مكون من 3 طوابق بشارع العروبة، ما أسفر عن إصابة سعد إبراهيم، 80 سنة، بحالة إغماء وكسر بالساق اليسرى، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الهرم لتلقى العلاج اللازم، ويرفع رجال الحماية المدنية الأنقاض، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعرض صبي داخل حمام سباحة بنادي الزمالك للغرق، وتم انتشال الجثمان ونقله إلى أحد المستشفيات تحت تصرف جهات التحقيق.

وكانت البداية عندما تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة العجوزة، يفيد بغرق صبي في مياه حمام سباحة بنادي الزمالك.

وانتقل ضباط مباحث القسم وسيارة الإسعاف لمكان البلاغ، وبالفحص تبين غرق صبي داخل حمام السباحة، وتم نقله لأحد المستشفيات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم العرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق آخر، تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية، من انتشال جثمان طفل في العقد الأول من عمره توفي غرقا في مياه ترعة البحر الصغير بمدينة دكرنس، وتم نقل جثته لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس من الأهالي، بغرق طفل في مياه ترعة البحر الصغير أسفل كوبري أبو صينية.

وانتقل ضباط مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف لمكان البلاغ، وتم انتشال جثمان الطفل، وتبين أنه يدعى ياسين أبو الجنة، ويبلغ من العمر 5 سنوات، مقيم بدكرنس.

وتم نقل جثمان الطفل لمشرحة مستشفى دكرنس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

للمزيد من اخبار الحوادث اضغط هنا.