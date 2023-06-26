انهيار عقار الاسكندرية.. كوادر الشباب المصري تساعد في عمليات الإنقاذ

تسبب انهيار عقار الإسكندرية المكوّن من 14 طابقًا في خسائر كبيرة، وانتشلت قوات الحماية المدنية جثمان شخص ومصابين اثنين من أنقاض المبني الذي يقع بشارع خليل حمادة، بحي المنتزة أول.

وشارك عددُ من لجان الإغاثة في مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي في أعمال البحث والتنقيب عن الضحايا أسفل العقار.

تحرك عدد من الشباب داخل المجلس

وكشف الدكتور محمد ممدوح أن المجلس فور رصد الحادثة من خلال المكتب التنفيذي لمجلس الشباب المصري في قطاع الدلتا، تحرك عدد من الشباب داخل المجلس من محافظتي البحيرة والإسكندرية للتعامل مع تبعات الواقعة علي أرض الواقع والمساعدة في عملية الإخلاء ودعم فرق الحماية المدنية بجانب تنظيم المواطنين ومنع التكدس لتسهيل عملية الإنقاذ وذلك تحت إشراف النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب وعضو مجلس الشباب المصري والتي بدورها عملت على تسريع الإجراءات لنقل المصابين.

وتقول النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب وعضو مجلس الشباب المصري :"إنه فور علمها بالحادثة تحركت على الفور من محافظة البحيرة إلي الاسكندرية لتقديم الدعم مع شباب مجلس الشباب المصري وتسريع إجراءات نقل المصابين ودعم فرق الحماية المدنية خاصة في ظل تواجد عدد كبير من المواطنين أسفل العقار المنهار.

كما تم تنظيم طوقًا من الشباب لمنع التجمهر من قبل المواطنين؛ لتسهيل وتسريع رفع الأنقاض، ورفع حالة الاستعداد لمساعدة الضحايا وأسرهم.

طلب إحاطة لوزير الإسكان

ويعتزم المجلس بالتعاون مع أعضاء مجلس النواب التقدم بطلبات إحاطة للسيد وزير الإسكان ووزير التنمية المحلية حول موقف العقارات المهددة بالانهيار على مستوى الجمهورية، وبحث تكليف المحافظين بعمل حصر ورصد لحال كافة العقارات لتجنب؛ تكرار مثل هذا الحادث.

تحرك سريع من مجلس الشباب المصري لإنقاذ ضحايا انهيار عقار الاسكندرية

تحرك سريع من مجلس الشباب المصري لإنقاذ ضحايا انهيار عقار الاسكندرية

تحرك سريع من مجلس الشباب المصري لإنقاذ ضحايا انهيار عقار الاسكندرية