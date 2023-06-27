عمرو أديب يعلق على انهيار عقار الإسكندرية.. في ثواني بقيت تراب (فيديو)

علق الإعلامي عمرو أديب، على انهيار عقار مكون من 13 طبقًا بالإسكندرية، قائلا: «السؤال الذي نسأله منذ 25 عامًا كيف يمكن بناء عمارات مخالفة بطوابق معددة في مناطق ضيقة بهذا الشكل؟».

وأضاف أديب خلال برنامج «الحكاية»، على قناة «إم بي سي مصر»، أنه ذهب كثير إلى الإسكندرية وشاهد العمارات الآيلة للسقوط، وعمارات طولها 20 دور في شوارع عرضها 6 متر.

وتابع : «العمارة 13 طابقًا ونزلت على الأرض في ثواني بقيت كوم تراب، لية هي العمارة كانت مبنية من قش ولا كرتون، العمارة التي كانت بجوارها لم تتأثر».

أعلن الإعلامي أحمد موسى، نقلا عن مصدر أمني، إلقاء أجهزة الأمن على المقاول ومالك الدور الـ14 المخالف، في عقار سيدي بشر المنهار بالإسكندرية.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مصدر أمني أبلغنا بمعلومات مهمة وهي أن أجهزة الأمن ألقت القبض على مالك العقار، والمقاول الذي قام بإنشاءات في الطابق الـ14".

وتواصل قوات الحماية المدنية بالإسكندرية بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، رفع أنقاض عقار اسكندرية المنهار المكون من 14 طابقًا بمنطقة سيدي بشر بحي المنتزه أول بالاسكندرية، بحثا عن ما إذا كان هناك مصابين، ومازالت فرق الإسعاف متمركزة في موقع الحادث.

وعلق الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، على تفاصيل أعداد الإصابات في حادث عقار اسكندرية المنهار، مشددًا على أن إجراءات رفع انقاض عقار اسكندرية المنهار مستمرة من قبل قوات الدفاع المدني، مشددًا على أن هناك تعاون وتنسيق بين هيئة الاسعاف المصرية ومديرية الصحة بالاسكندرية.

وأكد "عبدالغفار"، أن هناك حالتين إصابة من انهيار عقار الاسكندرية وتم نقلهم إلى أقرب مستشفى وتلقوا العلاج وخرجوا سريعًا، مؤكدًا أن هناك 12 سيارة إسعاف وتم رفع درجة الاستعداد في مستشفيات شرق المدينة تحسبًا لوجود أي تدخلات طبية إضافية، موضحًا أنه تم استخراج جسد شخص متوفي من تحت انقاض العقار.

وكشف عن تواجد كثيف لوزارة الصحة ومديرية الصحة بالاسكندرية وهيئة الاسعاف المصرية في موقع عقار اسكندرية المنهار، ومستمرة حتى الانتهاء من إخلاء المكان، مشددًا على أن "الصحة" موجود، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة يتابع الحادث، مؤكدًا أنه ليس هناك أي مشكلة ونقص في المستلزمات الطبية أو نقص في الدم، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس".

