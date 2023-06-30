أجهزة طبية حديثة تنقذ حالات السكتة القلبية المفاجئة والفشل التنفسي الحاد

أعلنت مؤسسة روسية عن تطوير أجهزة طبية مميزة قادرة على إنقاذ حياة الناس في حالات السكتة القلبية المفاجئة والفشل التنفسي الحاد، وفق روسيا اليوم.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة: "حصلت شركة سبلاف التابعة لمؤسستنا على شهادات اعتماد لأجهزة طبية جديدة طورتها لإنقاذ حياة الناس في حالات السكتة القلبية المفاجئة والفشل التنفسي الحاد، ومن المفترض أن يبدأ الإنتاج المتسلسل لهذه الأجهزة نهاية العام الجاري".

وأضاف البيان: "أجهزة الأكسجة الغشائية خارج الجسم التي طورناها لا تقل أهمية عن الأجهزة الأجنبية الشبيهة بها، لكنها ستكون أرخص بحدود 30 إلى 40% تقريبا، هذه الأجهزة قادرة على تزويد الدم بالأوكسيجين الذي يحتاجه القلب والرئتين في الحالات الطارئة، وستساعد على إنقاذ أرواح الكثيرين من ضحايا حوادث السير والحرائق والكوارث الطبيعية"

وحول الموضوع قال المدير التنفيذي لمؤسسة "روستيخ" الروسية، أوليغ يفتوشينكو: "في الماضي كنا نستورد مثل هذه الأجهزة من الخارج، والآن نقوم بتصنيعها محليا حتى لا يحتاج نظام الرعاية الصحية في بلادنا لأي شيء ولتوفير كافة المعدات اللازمة.. في غضون ثلاث سنوات ستكون مؤسستنا قادرة على تلبية الطلب على كافة المعدات في روسيا".