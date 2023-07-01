الرئيس الأمريكي يعتمد أوراق السفير الصيني الجديد لدى واشنطن

اعتمد الرئيس الأمريكي، "جوزيف روبينيت بايدن"، مساء اليوم السبت، أوراق اعتماد السفير الصيني الجديد لدى واشنطن "شيه فنج".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء السبت، أعلنت السفارة الصينية، عبر موقعها الرسمي، أن بايدن قبل أوراق اعتماد السفير الصيني الجديد لدى واشنطن بمكتبه في البيت الأبيض، وبحثا العلاقات الصينية الأمريكية.

وجاء في بيان السفارة: "تلقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة الـ 30 من يونيو 2023، أوراق اعتماد السفير الصيني الجديد لدى الولايات المتحدة شيه فنج، في المكتب الرئاسي بالبيت الأبيض، ورحب بايدن بالسفير فنغ وهنأه بمنصبة الجديد، وأجريا محادثة بحثا خلالها العلاقات بين البلدين".

ومن جانبه وصف فنج تعيينه بمنصب السفير الصيني الـ 12 في الولايات المتحدة بأنه "شرف ومسؤولية كبيران".

بايدن يكشف عدد اللقاءات التي عقدها مع الرئيس الصيني:

من ناحية أخرى، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه التقى بالرئيس الصيني شي جين بينج 68 مرة، وهذا يزيد عن لقاءاته مع أي زعيم عالمي آخر.

مُعظم الاجتماعات، بحسب بايدن، جرت خلال الفترة التي كان فيها الزعيمان يشغلان المرتبة الثانية في هرم السلطة كل في بلده.

وأضاف بايدن خلال إلقاء كلمة في شيكاغو: "كان لقاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع شي جين بينج لا يتوافق مع رتبة التمثيل الحكومي، لكنني التقيت أنا معه لفترة طويلة.

وتابع: التقيت به وحده، بوجود المترجم الفوري، 68 مرة، امتدت لـ 68 ساعة، بل لأكثر من 68 ساعة، قائلاً: بالمناسبة، لقد سلمت جميع مُحاضر اللقاءات. (التعليق الأخير مُتعلق على الأرجح بفضائح إخفاء الوثائق السرية). هذه المسألة لم يتبعها أية إجراءات أو تبعات قانونية بحق بايدن حتى الآن، أما بالنسبة لدونالد ترامب فقد تطورت إلى تُهم جنائية ودعوى قضائية.

وقدر الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه قطع برفقة الزعيم الصيني شي جين بينج مسافة 17000 ميل (أكثر من 27000 كيلومتر). وأعاد رواية محادثة جرت بينهما وهما على هضبة جبلية في التبت، حيث طلب منه شي جين بينج أن يصف أمريكا في كلمة واحدة، فأجاب بايدن: "الفُرص".