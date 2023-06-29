موعد زيارة بايدن إلى فنلندا لحضور قمة دول الشمال الأوروبي

أجرى أطباء من البيت الأبيض زيارة استطلاعية لمستشفى في هلسنكي قبل زيارة الرئيس الأمريكي، "جو بايدن"، المُرتقبة إلى فنلندا، حسبما أفادت صحيفة Helsingin Sanomat.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الخميس، أشارت الصحيفة إلى أن الأطباء زاروا المستشفى للتحقق من مستوى أجهزته، فيما يرتقب أن يُسافر بايدن إلى فنلندا في أوائل يوليو لحضور قمة دول الشمال الأوروبي.

وكانت وسائل إعلام نقلت عن البيت الأبيض أن بايدن بدأ في الأسابيع الأخيرة باستخدام جهاز لمكافحة انقطاع التنفس أثناء النوم لتحسين نوعية النوم ليلاً.

من ناحية أخرى، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بدأ في استخدام جهاز التنفس الصناعي أثناء النوم.

وقال مسؤول بالإدارة الأمريكية للصحفيين إن الرئيس استخدم في الأسابيع الأخيرة آلة لمكافحة انقطاع التنفس أثناء النوم، وصعوبة وتأخر التنفس أثناء النوم، لتحسين نوعية النوم ليلاً.

ولفت انتباه الصحفيين في الأيام الأخيرة علامات على وجه بايدن. وكان على البيت الأبيض أن يوضح أن العلامات تركها قناع جهاز التنفس الاصطناعي.

وسائل إعلام أمريكية: بايدن استخدم جهازًا مُشابهًا

وأكدت وسائل إعلام أمريكية أن بايدن استخدم جهازًا مُشابهًا من قبل عام 2008.

وفي سياق آخر، أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين بأن ابنه هانتر "على ما يُرام"، وذلك بالرغم من أنه المُتهم الرئيسي في قضية جنائية.

"السيد الرئيس، كيف حال هانتر؟" صاح صحفي ممن سمح لهم بالتواجد خلال انعقاد المؤتمر الصحفي المشترك لجو بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، ردًا على ذلك، رفع رئيس البيت الأبيض إبهامه، لكنه لم يقل شيئًا.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية يوم الثلاثاء أن هانتر بايدن، اعترف في إطار صفقة مع المدعين العامين الأمريكيين، بذنبه في التهرب الضريبي المُتعمد، بالإضافة إلى ذلك توصل الطرفان لاتفاق بشأن مخالفة قواعد حمل الأسلحة النارية.

وأشارت شبكة "سي إن إن"، نقلا عن كريستوفر كلارك، ممثل هانتر بايدن، إن اعتراف نجل رئيس البيت الأبيض بالذنب في التهرب الضريبي سيسمح بتسوية قضية انتهاك قواعد تخزين الأسلحة.

وبدأت التحقيقات في حيازته لأسلحة نارية في عام 2018، عندما ضُبط وهو يحمل مسدس Colt Cobra وكان يتعاطى المُخدرات.